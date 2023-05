The King of Fighters XV : Sylvie Paula Paula date son arrivée dans une bande-annonce de gameplay faisant l'effet d'un électrochoc

En début d'année, SNK avait fait le point sur la Saison 2 de The King of Fighters XV, qui a déjà rajouté au roster Shingo Yabuki et Kim Kaphwan dans le cadre de son Fighter Pass. Depuis, Goenitz a été annoncé en tant qu'ajout gratuit à venir cet été, avec avant ça la venue de la délirante Sylvie Paula Paula. Cette dernière aura finalement un peu d'avance puisqu'elle va débarquer dès la semaine prochaine et a donc déjà droit à sa bande-annonce de gameplay !

En effet, c'est le mardi 16 mai que la Française Sylvie Paula Paula sera rendue disponible. Sa personnalité et son style extravagants rendant hommage à la chanteuse Kyary Pamyu Pamyu seront toujours de la partie, en plus de ses techniques de combat mêlant arts martiaux à des attaques électriques faisant usage des forces électromagnétiques. En plus de nous les montrer, la vidéo du jour met également l'accent sur ses interactions avec une partie du casting avec laquelle elle a des liens, qui vaudront encore une fois le détour. Et en bonus, sa tenue de The King of Fighters XIV sera offerte.

Vous pouvez ajouter KOF XV à votre ludothèque via Amazon où il est vendu à partir de 29,99 € dans son édition standard day one. Prochaine sur la liste, Najd devrait arriver cet été.