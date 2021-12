TGA 2021 : Suicide Squad: Kill the Justice League, une folle bande-annonce pour découvrir le gameplay !

La cinématique de Suicide Squad: Kill the Justice League présentée au DC FanDome 2021 avait fait sensation, en mettant en scène Superman, Green Lantern, Flash et Wonder Woman. Les joueurs veulent cependant désormais voir du gameplay du titre jouable en coopération avec Harley Quinn, Captain Boomerang, Deadshot et King Shark.

Notre salut est enfin arrivé aux Game Awards 2021 avec un premier véritable aperçu du jeu de Rocksteady, pour une bande-annonce complètement folle. Chaque personnage aura bien sa propre maniabilité, avec des flingues à gogo à manier, un grappin pour se balancer, des propulseurs pour se hisser dans les airs, des gros poings pour grimper au mur et bien d'autres joyeusetés qui donneront lieu à des séquences de jeu variées et explosives.

Malgré tout, toujours pas de date de sortie dans le viseur, Suicide Squad: Kill the Justice League reste vaguement prévu pour 2022 sur PC, PS5 et Xbox Series X|S.