Suicide Squad: Kill the Justice League, un nouveau trailer sensationnel avec Superman, Green Lantern, Flash et Wonder Woman !

Rocksteady est entré dans le panthéon des studios de jeux vidéo avec sa célèbre trilogie Batman Arkham. Les joueurs étaient donc impatients de savoir ce sur quoi ils travaillent depuis la sortie du dernier volet en 2015, ce qu'ils ont découvert au DC FanDome 2020 avec la révélation de Suicide Squad: Kill the Justice League. Nous n'avions alors vu qu'une simple et alléchante cinématique, et appris seulement que l'aventure sera jouable seul ou en coopération jusqu'à 4 en incarnant Harley Quinn, Captain Boomerang, Deadshot et King Shark.

Bande-annonce VO

Forcément, le retour médiatique était attendu, et c'est comme prévu au DC FanDome 2021 qu'il a eu lieu. Un trailer déjanté sur fond de Tick Tick Boom nous rappelle que, comme dans les films autour du commando, le quatuor va former une Task Force X pour le compte d'Amanda Waller, qui a greffé une bombe dans leur cou au cas où cela leur déplairait. Sa mission est donnée dans le titre du jeu : éliminer la Ligue des Justiciers. Et c'est donc logiquement, mais avec grand plaisir, que nous retrouvons dans la bande-annonce des super-héros de la trempe de Superman, Green Lantern, Flash et Wonder Woman... Dans cet univers, qui sont les gentils et les méchants ? Difficile à savoir, mais peut-être que Le Pingouin, un employé de Lex Corp et une immense créature mécanique sauront nous apporter un début de réponse...

Bande-annonce VF

Malheureusement, toujours pas de gameplay ou de date de sortie dans le viseur, mais Suicide Squad: Kill the Justice League reste prévu pour 2022 sur PC, PS5 et Xbox Series X|S.