Suicide Squad: Kill the Justice League officialisé sur PS5, Xbox Series X et PC par une bande-annonce cinématique

Après des années d'attente, Rocksteady a officialisé son jeu Suicide Squad au début du mois avec une simple illustration montrant Superman avec une cible sur sa tête et un rendez-vous donné pour le DC FanDome afin d'assister à sa présentation. Depuis, nous avons appris son nom complet, à savoir Suicide Squad: Kill the Justice League, résumant à lui seul les promesses de son scénario. Alors, le panel a-t-il tenu ses promesses ?

Eh bien, il faudra pour le moment se contenter d'une première bande-annonce CGI présentant le contexte du jeu et de visuels à voir en page suivante. Nous y découvrons une ville de Metropolis ravagée par un immense vaisseau appartenant à Brainiac, alors que ses sbires sèment le chaos. Nous y incarnerons les membres bien connus du Suicide Squad que sont Harley Quinn, Captain Boomerang, Deadshot et King Shark, chacun ayant ses propres capacités au combat et de déplacement. Nous pourrons évidemment jouer en solo, avec l'IA prenant le contrôle des autres personnages non joués, mais il s'agira surtout de pouvoir en profiter en coopération avec nos amis jusqu'à 4 joueurs. Fait étonnant, il s'agira d'une continuation de l'univers de la trilogie Arkham. Et comme l'indique son titre et le montre la vidéo, Superman n'occupera pas le rôle de gentil ici, n'hésitant pas à tuer un militaire innocent... Nos quatre héros malgré eux vont donc devoir sauver la Terre en éliminant la Justice League, mais ils n'auront pas vraiment le choix, une bombe étant implantée dans leur cou par Amanda Waller.

Pour en voir plus, dont du gameplay, il faudra s'en doute se montrer patient, car ce Suicide Squad: Kill the Justice League n'est pas attendu avant 2022 sur PS5, Xbox Series X et PC. D'ici là, vous pouvez (re)découvrir Batman: Arkham Collection à 36,84 € sur Amazon et le nouvellement annoncé Gotham Knights pourra combler votre manque de super-héros DC sur consoles et ordinateurs.

