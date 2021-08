MAJ DC FanDome 2021 : le programme se précise, Suicide Squad: Kill the Justice League et Gotham Knights seront là

L'empire DC s'étend d'année en année, alors pour célébrer ses licences avec ses fans, la société a organisé l'année dernière le DC FanDome, un évènement virtuel avec des annonces et des panels à gogo. Il y aura une édition 2021 ce 16 octobre, et à l'occasion de la diffusion d'une affiche et d'un teaser officiel, le programme commence à se préciser.

???? AVIS À TOUS LES FANS ????



Rejoignez-nous pour un événement digital ÉPIQUE pour célébrer tout l’univers DC ! Ne manquez pas le #DCFanDome, le 16 octobre sur https://t.co/UXcZYR4URO ! ???? pic.twitter.com/97R367Sa3I — DC Comics France (@DCComics_FR) August 31, 2021

Sans grande surprise, tous les gros projets prévus pour les mois à venir seront de la partie. Du côté du cinéma, nous aurons des nouvelles de The Batman, The Flash et Black Adam. Shazam! Fury of the Gods et Aquaman and the Lost Kingdom ne sont pas listés, mais leur absence n'est pas encore certaine. Pour ce qui est du petit écran, nous en saurons plus sur l'avenir de Peacemaker avec John Cena, Supergirl, Batwoman, Titans, et Superman & Lois. Sur le terrain du jeu vidéo, nous aurons enfin des informations sur Suicide Squad: Kill the Justice League et Gotham Knights, les jeux très attendus titres de Rocksteady et Warner Bros. Games Montréal désormais prévus pour 2022. Et il y aura même du neuf concernant le cross-over entre Batman et Fortnite, certainement côté comics, mais aussi peut-être avec du contenu in-game.

Mise à jour : DC Comics vient de préciser que nous aurons droit à un trailer de The Batman, des aperçus de Black Adam, The Flash et DC League of Super Pets, des vidéos dans les coulisses de Aquaman and the Lost Kingdom et Shazam! Fury of the Gods, des aperçus des nouvelles saisons de Batwoman, The Flash, Superman & Lois, Titans, Doom Patrol et Sweet Tooth, et des futures séries Stargirl, DMZ et Peacemaker, ainsi qu'une célébration autour de Supergirl avant la fin de son ultime saison et de Legends of Tomorrow pour son 100e épisode. Warner Bros. Animation présentera lui la mini-série Aquaman: King of Atlantis, la troisième saison de Harley Quinn, la quatrième de Young Justice: Phantoms, le nouveau feuilleton Batman: Caped Crusader, et les futurs long-métrages Injustice et Catwoman: Hunted.

« DC FanDome 2020 a été une expérience mondiale virtuelle pour les fans unique en son genre et a présenté tous les aspects de l'univers DC avec une échelle et un accès sans précédent », a déclaré Ann Sarnoff, présidente-directrice générale de WarnerMedia Studios and Networks Group. « Cette année, nous prenons tout ce que les gens ont aimé à propos de DC FanDome et le super-chargons pour super-servir les fans avec des premiers regards encore plus exclusifs, des nouvelles toutes fraîches, des interviews approfondies et des informations venues des stars et des équipes créatives de leur contenu DC préféré. »

