CINEMA : The Batman, The Flash et Shazam 2 repoussés, Matrix 4 avancé, le calendrier de la Warner change encore

Hier soir, c'est une bien mauvaise nouvelle pour les cinéphiles qui est tombée, à savoir le report de la diffusion du film Dune de Denis Villeneuve, désormais attendu le 1er octobre 2021 en salles... Ce dernier ayant donc pris la place de The Batman, il était évident de penser que le long-métrage de Matt Reeves en subirait également les conséquences, mais il n'est finalement pas le seul.

Ainsi, comme partagé par Variety, The Batman est désormais prévu pour une sortie le 4 mars 2022 ! The Flash, qui n'est pas encore tourné et devait paraître à l'été 2022 a été déplacé au 4 novembre de la même année, tandis que Shazam! 2, intitulé Shazam! Fury of the Gods depuis le DC FanDome a donc inévitablement été repoussé de ce créneau pour une sortie fixée au 2 juin 2023. Les films Black Adam et Minecraft ont eux tout simplement été retirés du calendrier pour le moment.

Les temps sont durs pour l'industrie du cinéma, mais étrangement, une production va elle être avancée, Matrix 4. Dernièrement, il était attendu le 1er avril 2022 et devrait donc être diffusé à compter du 22 décembre 2021. Pour ne pas changer, espérons que ces dates soient définitives.

