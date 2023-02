CINEMA : The Flash, Ezra Miller se dédouble dans un premier trailer électrique avec des caméos, le Batman de Keaton et Supergirl

Le Snyderverse et le DCEU seront prochainement de l'histoire ancienne, comme l'a récemment révélé James Gunn lorsqu'il a présenté les plans de DC Studios. En effet, afin de mettre en place son DCU, un univers partagé entre longs-métrages, séries et même jeux vidéo, le CEO de cette nouvelle entité chez Warner Bros. Discovery va faire table rase du passé d'une certaine manière. Cela n'empêchera pas Shazam! La Rage des Dieux de voir le jour fin mars ni The Flash en juin, qui va justement servir à rebooter la continuité en s'inspirant des comics Flashpoint. Il ne s'était que peu montré jusqu'à présent, avec un léger aperçu au DC FanDome 2021, c'est donc avec curiosité que nous l'attendions au tournant en cette nuit de Super Bowl, et clairement, le paquet a été mis pour sa première bande-annonce, sans doute afin de donner envie de se rendre en salles, quitte à déjà en dévoiler un peu trop.

Bande-annonce VOSTFR

Bon, déjà, l'inspiration déjà revendiquée à Flashpoint n'ira visiblement pas beaucoup plus loin que les très grandes lignes de l'intrigue, à savoir que Barry Allen (Ezra Miller) va utiliser la Force Véloce / Speed Force pour remonter le temps, ou plutôt voyager dans une réalité alternative dans laquelle sa mère est encore vivante. Sauf que de ce qui est dit lors de la scène avec le Bruce Wayne de Ben Affleck et un peu après, il va créer un monde sans aucun métahumain. Outre cette différence et le fait qu'il va devoir faire équipe avec son double, les évènements de Man of Steel vont donc se répéter avec le Général Zod (Michael Shannon) attaquant la Terre, sauf qu'aucun Superman ne semble là. Cela laisse songeur, car pourquoi attaquerait-il en premier lieu ?

Eh bien, peut-être pour retrouver Kara Zor-El aka Supergirl, puisque nous découvrons le personnage campé par Sasha Calle en action, tout d'abord dans un complexe militaire enneigé où elle était visiblement retenue prisonnière, puis volant dans les airs en portant son costume kryptonien. Le duo de Barry va également pouvoir compter sur l'aide de Batman, qui sera celui de Michael Keaton, apparu en 1989 et 1992 dans les deux films de Tim Burton, et qui était à la retraite (le veinard). Oui, une version modernisée du thème de Danny Elfman retentit, de quoi titiller les fans de l'époque, tandis que la mythique réplique du personnage « Je suis Batman / I am Batman » se fait désirer durant quelques secondes.

D'autres scènes très prometteuses en termes d'action sont aussi là pour nous électriser. Et en parlant de ça, les lecteurs de comics auront sans doute déjà fait le lien avec le passage où Barry se prend la foudre...

Bande-annonce VF

Et en bonus, voici le spot publicitaire du Super Bowl, qui dévoile d'autres séquences, montrant une salle remplie de costumes de Batman, la Batmobile et Supergirl s'égosillant face à Zod.

Si vous êtes impatients de voir The Flash, il faudra patienter encore quelques mois, car sa sortie en salles est fixée au 14 juin 2023 en France, et dès le 16 en Amérique du Nord. Si vous souhaitez vous rafraichir la mémoire, Man of Steel est vendu 4,25 € en Blu-ray sur Amazon.