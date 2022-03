CINEMA : Warner Bros. repousse Aquaman 2, The Flash et Black Adam, mais avance la date de sortie de Shazam 2

Nous commençons à entrevoir une accalmie dans la crise sanitaire, ou tout du moins dans la dernière vague en date. Et pourtant, certains producteurs continuent de revoir leur calendrier de sorties cinématographiques, pour des raisons parfois troubles. C'est notamment le cas de Warner Bros., qui vient de modifier complètement sa copie pour les mois à venir, avec beaucoup de reports et une avancée étonnante, qui va changer l'ordre de diffusion des prochains films du DC Extended Universe.

Ainsi, Black Adam est reporté du 29 juillet au 21 octobre 2022, The Flash est décalé du 4 novembre 2022 au 23 juin 2023, et Aquaman and the Lost Kingdom voit sa date de sortie repoussée du 16 décembre au 17 mars 2023. Shazam! Fury of the Gods va lui griller la priorité à une partie d'entre eux, car sa diffusion est avancée du 2 juin 2023 au 12 décembre 2022. Un beau bordel.

À part ça, Willy Wonka avec Timothée Chalamet est repoussé du 17 mars 2023 au 15 décembre suivant, Meg 2: The Trench est désormais daté au 4 août 2023, et Krypto Super-Chien est reporté de 2 mois, du 20 mai au 29 juillet 2022. Le film d'animation vient d'ailleurs d'avoir droit à un trailer où Batman est doublé par Keanu Reeves en personne. Comme toujours, il s'agit des dates nord-américaines, et les sorties en Europe devraient généralement se faire 2 jours avant.

