CINEMA : Godzilla x Kong: Supernova, Warner Bros. tease déjà le prochain film du MonsterVerse

Le concept d'univers cinématographique connecté ne date pas d'hier et ne concerne pas uniquement les super-héros, même si le MCU a clairement démontré à quel point cela pouvait rapporter gros. Du côté de Warner Bros. et Legendary Pictures, en partenariat avec la Tōhō, ce sont les kaijū qui ont la côte depuis 2014 et le Godzilla de Gareth Edwards. Après Kong: Skull Island (2017) et Godzilla 2 : Roi des monstres (2019), les deux célèbres créatures en sont évidemment venues aux mains dans Godzilla vs Kong (2021). L'an dernier, ils étaient à l'affiche de Godzilla x Kong : Le Nouvel Empire, s'alliant pour venir à bout d'autres Titans, avec une conclusion qui aurait pu mettre un point final à la saga. Mais évidemment, ce ne sera pas le cas. Si nous les avons depuis retrouvés dans Fortnite en début d'année, il va toutefois falloir patienter encore un peu avant de les retrouver sur nos écrans, mais le teasing a déjà commencé.

Warner Bros. vient donc de mettre en ligne une vidéo prenant place dans ce qui apparaît être des bureaux de Monarch et se focalisant progressivement sur un écran d'ordinateur. Vous noterez le Godzilla en plastique et la tasse avec un message sur Kong. L'appel téléphonique reçu en provenance de Sedona dans l'Arizona fait office de message d'alerte et il y a même en description un véritable numéro pouvant être utilisé.

Une liste de noms peut aussi être aperçue, tous reliés à Monarch. Nous y lisons Helen Hampton, à priori la directrice de l'organisation, son prénom n'ayant pas été dévoilé précédemment ; Rick Stanton, scientifique qui n'avait pas été revu depuis le film de 2019 ; Jae Jørgensen du graphic novel Monsterverse Declassified ; la linguiste Ilene Andrews et le vétérinaire Travis « Trapper » Beasley. Est-ce là une manière de confirmer quelques personnages qui seront au casting ?

Tout cela aboutit sur la révélation du titre de ce futur long-métrage, Godzilla x Kong: Supernova, qui sortira en 2027 et est actuellement en production, accompagnée du cri reconnaissable du kaijū par qui tout a commencé. Avec un nom pareil et l'effet appliqué au logo, difficile de ne pas penser à l'espace. Est-ce que Space Godzilla sera l'un des ennemis de notre duo ? C'est fort possible compte tenu d'un indice présent sur l'écran :

01000111 01101111 01100100 01111010 01101001 01101100 01101100 01100001 00100000 01001011 01101111 01101110 01100111 00101110 00100000 01010111 01100001 01110100 01100011 01101000 00100000 01110100 01101000 01101001 01110011 00100000 01110011 01110000 01100001 01100011 01100101

Oui, ce texte en binaire se traduit de la manière suivante :

Godzilla Kong. Watch this space

Avec la boucle binaire se répétant plusieurs fois durant la vidéo avant de se fixer, le point et la majuscule, il faut sans doute le lire ainsi (oui, sans espace lorsque le texte se répète) :

Watch this spaceGodzilla Kong.

Est-ce que d'autres secrets sont dissimulés dans cet extrait ? Eh bien, peut-être sa date de sortie, le mot de passe de l'ordinateur affichant la série de chiffres suivante : 3262027 soit le 26 mars 2027. Oui, c'est un vendredi, donc difficile de faire plus évident.

En attendant d'en savoir plus, le Blu-ray UHD de Godzilla x Kong : Le Nouvel Empire est actuellement vendu 14,99 € sur Amazon.