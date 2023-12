CINEMA : Godzilla x Kong : Le Nouvel Empire, le team-up monstrueux s'offre une première bande-annonce titanesque

Après deux longs-métrages Godzilla, un sur Kong (ainsi qu'une série animée) et une confrontation entre ces deux kaijū, le MonsterVerse va continuer à aller de l'avant l'année prochaine avec un film réunissant à nouveau ces deux créatures, mais cette fois pour les opposer à une menace commune. Nous avions découvert celui qui se fait appeler en anglais Godzilla x Kong: The New Empire par un simple teaser au printemps dernier et c'est ce dimanche à l'occasion de la CCXP23, la Comic Con Experience de São Paulo, que Warner Bros. Pictures en a diffusé la première bande-annonce. Les fans de ces deux légendes du cinéma ont déjà de quoi s'impatienter, car cela promet d'être grandiose.

Bande-annonce VF

Godzilla x Kong : Le Nouvel Empire, de son français, va donc plus que jamais mettre en avant la Terre creuse, d'où sont originaires les Titans. Sismographe qui s'affole, plan sur les pyramides de Gizeh et petit discours sur la vie sur Terre mènent à l'apparition d'une gigantesque et mystérieuse main sortant du sable aux allures métalliques. Non, nous ne sommes pas d'un coup passé dans l'univers de Transformers. Si nous en croyons la scène finale de la vidéo et l'une des affiches du projet, elle appartient à Kong, qui ferait pâlir Thanos et son gant de l'infini avec cet équipement.

Nous retrouvons ensuite Ilene Andrews (Rebecca Hall) aux côtés d'un personnage joué par Dan Stevens, qui vont découvrir une empreinte laissée par le gigantesque primate faisant à priori office d'ennemi principal. Ce primate roux règne sur un large groupe de singes géants, mais a-t-il un lien avec le « mini-Kong » que ce dernier a croisé ?

Plus étonnant, un groupe d'humains semble vivre dans la Terre creuse, ont capturé Bernie Hayes (Brian Tyree Henry) et sont liés à une énorme structure cristalline rose. Le lien entre cette dernière et ce qui arrive à ce bon vieux Godzilla est évident, car nous le retrouvons gonflé à bloc tel un Black Gokû, que ce soit à la surface et courant aux côtés de Kong, avec encore d'autres cristaux en fond, cette fois d'un vert émeraude éclatant. Le scénario est pour le moment peu clair et c'est tant mieux pour conserver un maximum de surprises.

Bande-annonce VOSTFR

La date de sortie en salles de Godzilla x Kong : Le Nouvel Empire est fixée au 10 avril 2024 en France et au 12 aux États-Unis. D'ici là, vous pourrez découvrir Godzilla Minus One en salles d'ici peu, tandis que la série Monarch: Legacy of Monsters est actuellement diffusée sur Apple TV+. Le précédent long-métrage de cet univers cinématographique, Godzilla vs Kong, est disponible en Blu-ray 4K UHD, vendu 24,37 € sur Amazon.

