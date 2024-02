CINEMA : Godzilla x Kong : Le Nouvel Empire dévoile sa véritable menace dans un trailer toujours aussi démesuré

En cette année 2024 célébrant les 70 ans de la création de Godzilla, le kaijū emblématique va de nouveau faire son retour dans les salles de cinéma. Après l'excellent Godzilla Minus One de la Tōhō qui nous plongeait dans le Japon de l'après Seconde Guerre mondiale, c'est le prochain blockbuster du MonsterVerse qui va prochainement venir divertir les amateurs d'action démesurée. Si vous aviez apprécié la première bande-annonce de Godzilla x Kong : Le Nouvel Empire en décembre dernier, sachez qu'elle était bien sage en comparaison du deuxième et sans doute dernier trailer qui a été diffusé ce mercredi, qui en montre bien plus sans toutefois clairement mettre en avant la grande menace du projet.

Le monologue en début de vidéo pose en guise de contexte le fait que les singes géants comme Kong ont toujours été les protecteurs de l'humanité, tandis que les Titans dont fait partie Godzilla sont eux les gardiens de la nature. L'emphase est ensuite mise sur la jeune Jia (Kaylee Hottle), la jeune fille muette déjà apparue dans Godzilla vs. Kong, qui a noué un lien avec lui et semble avoir des visions du futur, en plus de ressentir la menace que ces deux créatures craignent. S'il ne s'agit pas d'un simple effet de montage, elle voit notamment la grande bataille en pleine ville opposant d'un côté Kong à Skar King, l'ennemi simiesque dépeint comme antagoniste jusqu'à présent, et de l'autre Godzilla sous sa forme évoluée rose face à un gigantesque monstre glacée apparaissant encore plus démesuré que lui et qui se nomme Shimo, entièrement inédit.

Kong et le groupe d'humains mené par Ilene Andrews (Rebecca Hall) sont ensuite vus traversant un vortex qu'ils ont ouvert vers la Terre creuse. Le grand singe va y être confronté à Skar King et découvrir Shimo, au souffle bien givré. Compte tenu de sa réaction de surprise, ce sera du sérieux ! Nous voyons d'ailleurs ce dernier gelant l'environnement à Rio de Janeiro. En revanche, ce n'est visiblement toujours pas l'amour fou entre Kong et Godzilla si nous en croyons la scène en Égypte. Plus étonnant, une scène nous montre le kaijū se faire attaquer par des avions de chasse, reste à savoir pourquoi.

Et si vous vous demandez d'où nous tirons les noms des créatures, des emballages de jouets ont vendu la mèche, pour ne pas changer... D'ailleurs, le « mini-Kong » se nomme Suko. Par ailleurs, en mettant sur pause à 00:30, les fans ont remarqué que le reflet dans l'œil de Jia ressemble assez à Mothra, qui pourrait donc se joindre à la fête. Enfin, et dans l'ensemble, nous avons presque plus l'impression qu'il s'agit d'un film sur le gorille avec le lézard en sidekick... Espérons que le résultat nous donne tort.

Pour terminer, la date de sortie en salles de Godzilla x Kong : Le Nouvel Empire a été avancée depuis le trailer de la CCXP23. Désormais, le film est attendu le 27 mars 2024 en France et donc le 29 mars aux États-Unis. Si vous souhaitez vous refaire l'intégralité des précédents volets de la saga, un coffret Blu-ray 4K UHD est actuellement vendu 30,00 € sur Amazon.