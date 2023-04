CINEMA : Godzilla x Kong: The New Empire, titre, scénario et premier teaser pour le prochain film du Monsterverse

Petit à petit, le Monsterverse fait son nid. Après Godzilla, Kong: Skull Island, Godzilla 2 : Roi des monstres et Godzilla vs Kong, Legendary prépare une série animée Skull Island et une série live-action pour Apple TV+ autour de Monarch, l'agence secrète gouvernementale qui enquête sur les monstres géants. Mais il a aussi un autre gros atout dans sa manche : un nouveau film, dont nous découvrons le titre aujourd'hui.

La saga va ainsi se continuer avec Godzilla x Kong: The New Empire, un cinquième film dans lequel les deux Kaiju arrêteront visiblement de se battre pour s'unir contre un ennemi puissant, à en croire le synopsis officiel. S'agit-il de la créature simiesque que nous voyons sur un trône dans le premier teaser, assise devant de nombreux squelettes dont ce qui semble être le crâne de Godzilla et King Kong ? En tout cas, le long-métrage devrait aussi revenir sur les origines de toutes ces super-espèces.

Cette nouvelle itération dans la franchise Monsterverse fait suite à la confrontation explosive de Godzilla vs Kong avec une toute nouvelle aventure cinématographique, opposant le tout-puissant Kong et le redoutable Godzilla à une menace colossale non découverte cachée dans notre monde, défiant leur existence même - et la nôtre. Le nouveau film épique approfondira l’histoire de ces Titans, leurs origines et les mystères de Skull Island et au-delà, tout en levant le voile sur la bataille mythique qui a contribué à forger ces êtres extraordinaires et à les lier à l’humanité pour toujours.

La date de sortie étasunienne de Godzilla x Kong: The New Empire avait déjà été fixée au 15 mars 2024, et les plans de Legendary n'ont pas changé.

