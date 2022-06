Netflix : les anime Ghostbusters, Les Maîtres de l'univers : Révolution, Moonrise et Junji Ito Maniac annoncés, mais aussi Arcane: Bridging the Rift

La Netflix Geeked Week 2022 s'est poursuivie cette nuit avec une troisième journée forcément un poil décalée en France. Pour rappel, la première était dédiée aux séries, avec notamment des aperçus de One Piece et The Sandman, tandis que la deuxième était consacrée aux films. Cette fois, ce sont les séries d'animation qui se montrées et vous pouvez revoir l'intégralité du programme ci-dessous. Bon, le clou du spectacle a sans conteste été la présentation de Cyberpunk: Edgerunners, mais il y en a tout de même eu pour tous les goûts.

Si vous attendiez des nouvelles de la saison 2 d'Arcane, il faudra repasser, mais Ella Purnell (voix anglaise de Jinx) a évoqué le fait que les enregistrements ont déjà débuté. À la place, vous pouvez toujours vous consoler avec des avatars des personnages pour votre profil Netflix et l'annonce d'Arcane: Bridging the Rift, une série documentaire suivant le développement de l'anime par Fortiche Productions, dont les cinq parties seront diffusées chaque jeudi à compter du 4 août.

Si vous avez appréciez Les Maîtres de l'univers : Révélation, vous sera ravis d'apprendre qu'une suite est en chemin, intitulée en anglais Masters of the Universe: Revolution. Musclor (He-Man) et Skeletor vont donc revenir sur nos écrans, mais en attendant, seul un poster a été dévoilé. The Dragon Prince va également revenir avec une saison 4 nommée Mystery of Aaravos, qui sera diffusée d'ici la fin de l'année.

Un autre gros morceau a ensuite été abordé, à savoir Entergalactic, une série imaginée par Kid Cudi et Kenya Barris, mettant en scène deux jeunes artistes new-yorkais cherchant l'amour. Au-delà de la direction artistique rappelant quelque peu Spider-Man: Into the Spider-Verse et sa suite, c'est surtout son casting vocal de rêve qui interpelle : Scott Mescudi, Jessica Williams, Timothée Chalamet, Ty Dolla $ign, Laura Harrier, Vanessa Hudgens, Christopher Abbott, 070 Shake, Jaden Smith, Keith David, Teyana Taylor, Arturo Castro et Macaulay Culkin. Nous pourrons découvrir le résultat à partir de cet automne.

Love, Death + Robots a de son côté bénéficié d'un making of centré sur le court-métrage Jibaro diffusé dans le cadre de la saison 3, où Alberto Mielgo explique pendant plus de cinq minutes sa vision et sa manière de procéder pour créer un tel univers visuel.

Dans le genre totalement décalé, Farzar se posera là, se voulant être une comédie de science-fiction décomplexée et insolente, avec de la nudité et un vocabulaire outrancier, réalisée par les créateurs de Brickleberry et Paradise PD. Elle prendra place après qu'un guerrier dénommé Renzo ait libéré la planète Farzar des terribles extraterrestres Bazarack et y ait établi une colonie humaine, se faisant proclamer tsar au passage. Sauf que des années ayant passé, cette dernière est attaquée par ses anciens occupants, poussant le prince Fichael et son équipage le S.H.A.T. (Special Hostile Assault Team) à les affronter. Et cette équipe est pour le moins singulière avec un soldat humain devenu cyborg, des sœurs siamoises nous pouvant pas s'entendre, un scientifique dérangé, un mutant incapable et alien malicieux. Ce délire sera disponible le 15 juillet.

Dans le même genre, la saison 2 d'Inside Job s'est montrée durant plusieurs minutes avec une « séquence en fuite », cette série traitant de conspirations, du Deep State et autres théories du complot par le biais de l'autodérision, avec une société appelée Cognito Inc. contrôlant secrètement le monde, gérée par Reagan Ridley, la fille du CEO.

Bien plus mystérieux, Exception est un anime de science-fiction suivant une équipe de 4 survivants explorant la galaxie dans l'espoir d'y terraformer une planète pour en faire leur nouveau foyer et sauver l'humanité de l'extinction. Les premières images sont assez lunaires et donnent envie d'en voir plus.

Et en parlant de Lune, Moonrise sera la prochaine série de Wit Studio (les premières saisons de Shingeki no Kyojin, Bubble, Spy X Family) décrite comme « passionnante et époustouflante », et qui nous fera explorer l'espace.

Quelques croquis des personnages du film The Seven Deadly Sins : Grudge of Edinburgh - Part 1 suivant l'histoire de Tristan, le fils de Meliodas, ont également été partagés. Sa sortie étant prévue en décembre, nous ne tarderons pas à en voir plus. Pour rappel, un teaser avait déjà été diffusé.

Quelques visuels de l'anime Uncle from Another World tiré du manga éponyme ont aussi été mis en ligne. Il s'agira d'un isekai dans lequel le personnage principal a passé 17 ans dans le coma après avoir été percuté par un camion (truck-kun pour les intimes) et déclare avoir passé tout ce temps dans un monde empli de magie, qu'il est capable d'utiliser. En revanche, il va découvrir la technologie moderne à son réveil. Un trailer datant de mars dernier est aussi disponible.

Comme nous le savions déjà, le Monsterverse aura droit à un anime Skull Island avec King Kong par Powerhouse Animation, qui s'est juste montré avec un unique visuel où deux personnages se tiennent dans l'empreinte géante de la créature...

Enfin, c'est avec un certain plaisir que nous avons appris qu'une série Junji Ito Maniac: Japanese Tales of the Macabre mettra en scène certaines créations du maître de l'horreur japonais. Et qui mieux placé que lui pour en parler ? C'est donc ce qu'il a fait en vidéo. Pas moins de 20 de ses histoires vont donc prendre vie à l'écran, dont certaines liées à Tomie et Sōichi, ainsi que Les Ballons aux pendus. Il explique par ailleurs certaines de ses inspirations lorsqu'il a créé ses personnages et récits, les fans apprécieront. Il faudra en revanche patienter jusqu'en 2023 pour voir le résultat.

Sinon, en amont de la présentation, nous avons appris qu'une série animée Ghostbusters réalisée par Jason Reitman et Gil Kenan, déjà derrière Ghostbusters: Afterlife (SOS Fantômes : L'Héritage), va être produite en collaboration avec Sony Pictures Animation.

Rendez-vous ce vendredi pour en voir plus concernant les shows tirés de jeux vidéo, dont Sonic Prime dont nous avons rapidement entrevu l'ombre lors du Sonic Central...