NETFLIX : THE ONE PIECE est réel, un remake par un studio de renom dévoilé pour les 25 ans de l'anime !

La plus grosse surprise de cette Jump Festa 2024 qui s'est tenue ce week-end au Japon nous est venue de One Piece, non pas du côté des jeux vidéo ni du manga, qui devrait mener Luffy et sa bande sur « cette île » en 2024, mais bien de l'anime. En effet, non content d'avoir renouvelé l'adaptation à succès en live-action avec une saison 2 et de s'être offert le one shot Monsters sur Ryuma (qui n'est pas canon), Netflix va carrément avoir droit à son propre remake de l'anime, THE ONE PIECE !

Nous sommes fiers d’annoncer une nouvelle adaptation de l’emblématique manga d’Eiichirō Oda, en anime.



Intitulée THE ONE PIECE, cette série sera l’occasion de repartir à East Blue… Accompagnés du célèbre WIT Studio (L’Attaque des Titans S1 à S3, Spy x Family).



Actuellement en… pic.twitter.com/5LI2cof4th — Netflix France (@NetflixFR) December 17, 2023

En 2024, l'actuelle série de la Toei Animation va en effet célébrer ses 25 ans du haut de ses actuels 1088 épisodes, alors que le manga comporte lui 1101 chapitres et 107 tomes. Pas facile de prendre le train en marche et le rythme d'escargophone de l'anime n'a rien pour aider, puisqu'un épisode doit paraître chaque semaine ou presque alors même que les pauses d'Oda sont toujours plus nombreuses. Et c'est sans parler du style de l'époque qui n'a pas forcément bien vieilli.

Avec THE ONE PIECE, la Shūeisha, Toei Animation, Fuji Television et Netflix ont donc fait appel à Wit Studio pour concevoir un remake des aventures d'East Blue ! Pour le moment, rien de bien concret n'a été montré, si ce n'est un dessin crayonné montrant le jeune Luffy sur une falaise de son île natale de Dawn, avec un moulin à vent rappelant évidemment Fuchsia. Avec du temps et des moyens, il est clair que le studio derrière les premières saisons de L'Attaque des Titans (Shingeki no Kyojin), SPY×FAMILY ou par exemple Pokémon : les Vents de Paldea devrait à nouveau nous régaler. Le choix n'est clairement pas étonnant, puisque Wit semble privilégier la qualité à la quantité. Et évidemment, cette série sera diffusée dans le monde entier en exclusivité sur Netflix.

Aucune période de diffusion n'a été précisée et il semble que le projet n'en soit qu'à ses balbutiements, donc ce n'est pas certain que nous le découvrirons en 2024. De toute manière, la série One Piece va elle continuer, avec dès le 7 janvier prochain le début à proprement parler de l'arc Egg Head avec Vegapunk, dont le nouvel opening intitulé Us! sera interprété par nul autre que Hiroshi Kitadani (We Are!), tandis que c'est Maki Ōtsuki (Memories) qui chantera l'ending Dear sunrise. Oui, la Toei compte visiblement surfer sur la nostalgie en faisant de nouveau appel à ces artistes.

