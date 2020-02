NETFLIX : The Witcher, Vesemir confirmé au casting, et ce n'est par Mark Hamill qui va l'incarner

Plusieurs personnages ont vu leur arrivée dans la Saison 2 de The Witcher confirmée la semaine passée, avec tout de même beaucoup de noms de comédiens peu connus qui leur étaient attachés. Dans la liste des nouveaux protagonistes, il manquait tout de même Vesemir, que certains auraient bien vu intégrer le casting rapidement.

Au final, il sera bien de la partie : Netflix le confirme d'ores et déjà sur les réseaux sociaux. Mark Hamill ne sera malheureusement pas l'acteur retenu pour l'incarner, malgré la pression populaire des réseaux sociaux, car nous verrons plutôt le visage de Kim Bodnia sur le corps du premier Sorceleur de l'histoire. Ce comédien très populaire au Danemark, dont il est originaire, est connu pour avoir été le personnage central de Pusher de Nicolas Winding Refn en 1996, ainsi que pour des séries comme The Bridge ou Killing Eve, plus récemment.



Le mentor de Geralt sera pour rappel au cœur de son propre film d'animation, The Witcher: Nightmare of the Wolf, alors il ne serait pas étonnant de voir Kim Bodnia lui prêter sa voix dès ce long-métrage. Les deux projets n'ont pas encore de date de sortie : il va falloir se montrer patient.