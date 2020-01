NETFLIX : The Witcher: Nightmare of the Wolf, le héros du film d'animation confirmé, et ce ne sera pas Geralt

La série Netflix The Witcher a fait un tabac, vous commencez à le savoir. Le diffuseur concocte déjà une saison 2 pour répondre aux attentes, mais aussi un film d'animation The Witcher: Nightmare of the Wolf, produit et scénarisé par la même équipe.

Aucune information concrète n'était encore connue sur ce dernier projet, mais sa fiche officielle sur le site de Netflix nous en dit un peu plus. Le long-métrage ne suivra ainsi pas Geralt, mais son mentor Vesemir, le plus ancien des Sorceleurs, dont nous apprécierons une aventure inédite lors de sa jeunesse.

Bien avant de devenir le mentor de Geralt, Vesemir commence son propre chemin en tant que Sorceleur, après que le mystérieux Deglan l'ait réclamé par Droit de Surprise.

The Witcher: Nightmare of the Wolf ira donc aux origines des Sorceleurs, et mettra notamment en scène des personnages originaux, dont ce fameux Deglan. Le film d'animation introduira-t-il d'ailleurs Vesemir avant qu'il n'intègre la série principale lors de la saison 2 ? Après tout, Mark Hamill avait émis son souhait de jouer le sage avant même le début du tournage du projet, et ce n'est peut-être pas tombé dans l'oreille d'un sourd.