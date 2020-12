NETFLIX : The Witcher: Nightmare of the Wolf, le logo officiel du film d'animation dévoilé

Le tournage de la saison 2 de The Witcher galère à aller de l'avant, entre la problématique du COVID-19 et la récente blessure d'Henry Cavill. Netflix a cependant d'autres projets en cours pour la suite, entre une mini-série The Witcher: Blood Origin revenant sur le début des Sorceleurs, et un film d'animation The Witcher: Nightmare of the Wolf.

Here is the logo for Nightmare of the Wolf. A Witcher Anime film coming 2021. pic.twitter.com/vagw48L8NS — NX (@NXOnNetflix) December 21, 2020

Ce dernier racontera l'histoire de Vesemir, le mentor de Geralt de Riv, alors qu'il devient Sorceleur « après que le mystérieux Deglan l'ait réclamé par Droit de Surprise ». Le casting vocal n'est pas encore connu, mais la production avance, et Netflix vient même de nous donner un peu de grain à moudre en dévoilant le logo officiel du long-métrage. Il représente sans surprise un loup, plus effrayant que le logo habituel de la franchise.

The Witcher: Nightmare of the Wolf est toujours prévu pour 2021, et en attendant d'en savoir plus, The Witcher 3: Wild Hunt est disponible à partir de 20,42 € sur Amazon.fr.