NETFLIX : The Witcher: Blood Origin, une mini-série aux origines des Sorceleurs annoncée

Si les jeux vidéo The Witcher sont des incontournables dans le milieu, personne ne s'attendait à ce que la série du même nom connaisse un tel succès. Le feuilleton produit par Netflix a pourtant fait un tabac à sa sortie en décembre 2019, lui permettant d'avoir droit à une deuxième saison et certainement davantage après cela.

Netflix veut capitaliser un maximum sur la popularité de la franchise, et prévoit déjà un film d'animation nommé The Witcher: Nightmare of the Wolf qui reviendra sur l'histoire du personnage de Vesemir. Surprise, voilà qu'un autre projet vient d'être confirmé, celui d'une mini-série en live-action se déroulant 1 200 avant le récit de Geralt en nous contant l'aventure du premier Sorceleur.

1 200 ans avant Geralt de Riv, les mondes des monstres, des hommes et des elfes ont fusionné en un seul, et le premier Sorceleur est apparu.

Ce spin-off baptisé The Witcher: Blood Origin durera seulement 6 épisodes, et sera écrit par Lauren Schmidt Hissrich et Declan de Barra, déjà à l'œuvre sur la série principale. Ils auront fort à faire, car les évènements racontés dans Blood Origin seront en grande partie nouveau, car jamais rapportés par l'auteur Andrzej Sapkowski. Côté casting et de date de sortie, nous sommes dans le flou : il faudra être très patient pour en découvrir davantage. En attendant, les livres desquels toute la licence découle sont disponibles à l'achat chez Amazon.