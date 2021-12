NETFLIX : The Witcher: Blood Origin, un premier court trailer enchanteur pour la mini-série

Ceux qui ont terminé la saison 2 de The Witcher l'ont peut-être vu en avant-première, car elle était diffusée en tant que scène post-crédits du huitième et dernier épisode. La première bande-annonce teaser de The Witcher: Blood Origin vient désormais d'être diffusée pour le grand public.

Un logo et quelques concept arts avaient fait monter la sauce la semaine passée, mais nous avons donc bien déjà sous les yeux un court trailer pour cette mini-série en 6 épisodes se déroulant 1 200 ans avant la quête de Geralt de Riv. Elle reviendra sur les origines du premier Sorceleur et les évènements qui ont mené à la Conjonction des Sphères, cataclysme qui a fait se rencontrer les mondes des hommes, des monstres et des elfes. Laurence O’Fuarain, Sophia Brown et Michelle Yeoh joueront les héros Fjall, Éile et Scian, et nous pouvons apercevoir leurs personnages aux oreilles pointues dans la vidéo.

Pas de date de sortie précise dans le collimateur, mais la diffusion est prévue pour 2022 sur Netflix. The Witcher 3: Wild Hunt est sinon lui disponible en édition Jeu de l'année à partir de 21,08 € chez Amazon.fr.

Lire aussi : NETFLIX : The Witcher: Blood Origin, un casting complet inattendu et 2 réalisatrices pour la future mini-série