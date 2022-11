NETFLIX : The Witcher: Blood Origin, titre français et nouveau trailer mystique pour la mini-série préquelle

Nous avions eu droit à un premier aperçu de The Witcher: Blood Origin l'année dernière, avec une bande-annonce diffusée à la fin de la saison 2 de la série principale The Witcher. Alors que la saison 3 est en tournage et que Henry Cavill a déjà prévu de lâcher le feuilleton après cela, c'est bien la mini-série préquelle à son aventure qui refait parler d'elle.

Un nouveau trailer pas beaucoup plus conséquent vient nous faire retrouver Laurence O’Fuarain, Sophia Brown et Michelle Yeoh, qui joueront les héros Fjall, Éile et Scian, réunis 1 200 ans avant l'histoire de Geralt de Riv, avant même la Conjonction des Sphères qui a donné lieu au Continent que nous connaissons. La quête qui les attend est encore trouble, mais le budget semble avoir été mis pour nous en mettre plein les yeux. Un poster mettant forcément en avant ce trio a été dévoilé au passage.

La date de sortie de ce récit en 4 épisodes avait déjà été calée au 25 décembre 2022, toujours en exclusivité sur Netflix. Il s'appellera d'ailleurs chez nous The Witcher : L'héritage du sang, traduction littérale du titre anglophone. D'ici là, The Witcher 3: Wild Hunt est disponible à partir de 24,75 € sur Amazon.fr.

