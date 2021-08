NETFLIX : The Witcher: Blood Origin, un casting complet inattendu et 2 réalisatrices pour la future mini-série

Le futur proche de The Witcher se passe sur Netflix, avec la sortie du film d'animation The Witcher : Le cauchemar du Loup le 23 août, la saison 2 de la série principale en décembre, et The Witcher: Blood Origin un peu plus tard. La mini-série aux origines des Sorceleurs aura dans ses rôles centraux Laurence O’Fuarain, Sophia Brown et Michelle Yeoh en tant que Fjall, Éile et Scian.

Voilà désormais que Netflix présente tout le casting principal du feuilleton en 6 épisodes, alors que le tournage vient de débuter au Royaume-Uni. Avouons-le, les acteurs retenus sont pour la plupart méconnus, car nous trouverons Mirren Mack en Merwyn, Lenny Henry en Balor, Jacob Collins Levy et Eredin, Lizzie Annis en Zacaré, Huw Novelli en Brother Death, Francesca Mills en Meldof, Amy Murray en Fenrik, Nathaniel Curtis en Brían, Zach Wyatt en Syndril, et Dylan Moran en Uthrok One-Nut. Si ces noms ne vous parlent pas, c'est normal, l'histoire se déroulant 1 200 ans avant l'aventure de Geralt de Riv sera totalement originale.

Du côté de l'équipe technique, les producteurs Declan de Barra, Lauren Schmidt Hissrich et Matt O'Toole seront comme prévu supervisés par l'auteur des romans Andrzej Sapkowski, consultant sur le projet. Sarah O’Gorman (The Witcher, The Last Kingdom) et Vicky Jewson (Crumbs, Close) assureront la réalisation de certains épisodes.

Il faudra maintenant se montrer patient pour découvrir The Witcher: Blood Origin sur le petit écran, certainement pas avant 2022. D'ici là, The Witcher 3: Wild Hunt - Édition Game of the Year est disponible à partir de 24,99 € sur Amazon.fr.