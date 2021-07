NETFLIX : The Witcher, date de diffusion et premier trailer avec Geralt et Ciri pour la saison 2, des DLC pour The Witcher 3 annoncés

Page 1 : Bande-annonce de la saison 2 et DLC The Witcher 3

Ce vendredi soir a eu lieu la WitcherCon, un évènement diffusé en ligne d'une durée d'environ trois heures qui a surtout été l'occasion de mettre en avant la série live-action The Witcher de Netflix, que vous pouvez revoir en intégralité en fin d'article. En effet, la saison 2 du feuilleton y a enfin eu droit à sa première bande-annonce en plus de se trouver une date de diffusion sur le SVOD. Nous n'allons pas vous faire languir davantage, ce sera pour le 17 décembre 2021, de quoi bien occuper les longues soirées d'hiver !

Bande-annonce VO

Le trailer se concentre sur la relation entre Geralt (Henry Cavill) et Cirilla (Freya Allan), cette dernière étant emmenée à Kaer Morhen, la forteresse des Sorceleurs, mais ne s'y sentira visiblement pas trop à sa place. De la tension, du suspense, de beaux plans où notre héros s'entraîne et bien plus nous sont teasés durant ces quelques instants riches en émotion. Bref, les fans ont de quoi se réjouir. Les titres de sept des huit épisodes de cette saison 2 ont également été dévoilés, de quoi laisser les spéculations aller bon train.

Épisode 1 - A Grain of Truth

Épisode 2 - Kaer Morhen

Épisode 3 - What Is Lost

Épisode 4 - Redanian Intelligence

Épisode 5 - Turn Your Back

Épisode 6 - Dear Friend

Épisode 7 - Voleth Meir

Épisode 8 - [REDACTED]

Bande-annonce VF

Vous n'en avez pas eu assez ? Alors, vous reprendrez bien un teaser cryptique dédié à Yennefer, quelques visuels et l'affiche de cette saison 2 avec Geralt et Ciri ! Tout un tas de vidéos sont aussi à retrouver en page suivante, avec des behind the scenes, un tour d'horizon de Kaer Mohern et un aperçu des logos des épisodes.

Todd McFarlane a lui dévoilé de dos une figurine du personnage d'Henry Cavill en armure, prêt à dégainer son épée et ce ne sera pas la seule, puisque Dark Horse Comics en a fait de même.

Sinon, les éditions PS5 et Xbox Series X|S de The Witcher 3: Wild Hunt qui avaient été annoncées en fin d'année dernière, ainsi que le jeu sur PC, vont avoir droit à des DLC inspirés de la série à leur arrivée plus tard en 2021, prenant à priori la forme d'objets comme indiqué sur le visuel partagé par la même occasion.

