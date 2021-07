NETFLIX : The Witcher: Nightmare of the Wolf, un teaser et une date de sortie pour le film d'animation sur Vesemir

Lors de la WitcherCon, la série live-action The Witcher a été mise sous le feu des projecteurs avec évidemment sa saison 2 qui a été datée et dont nous avons pu découvrir les titres des épisodes et sa première bande-annonce, entre autres. Pour autant, ce n'est pas le seul projet que va nous proposer Netflix dans cet univers. Une mini-série elle aussi en live-action, intitulée The Witcher: Blood Origin, est en production et nous pourrons également découvrir un film d'animation nommé The Witcher: Nightmare of the Wolf, dont seul le logo était connu jusqu'à présent.

Eh bien, bonne nouvelle, il sortira bien cette année comme prévu et pas plus tard que le mois prochain, le 23 août ! L'annonce a été accompagnée de la diffusion d'un teaser d'une trentaine de secondes nous montrant l'esthétique visuelle qu'arborera ce long-métrage réalisé par Studio Mir (Dota: Dragon's Blood) et qui suivra les aventures de Vesemir, le mentor de Geralt alors bien jeune. Entre le loup-garou, la nuée de chauves-souris et ce visage démoniaque aux yeux luisants, difficile de ne pas y retrouver un petit côté Castlevania que semble apprécier la plateforme de streaming.

