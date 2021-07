NETFLIX : The Witcher: Blood Origin, la grande actrice Michelle Yeoh rejoint le casting dans un rôle clé

En plus de la saison 2 de The Witcher, Netflix et Lauren Schmidt Hissrich préparent un film d'animation The Witcher: Nightmare of the Wolf et la mini-série live-action The Witcher: Blood Origin. Cette aventure en 6 épisodes nous emmènera au royaume des elfes 1 200 ans avant le périple de Geralt de Riv, pour nous faire découvrir la naissance du premier Sorceleur et les évènements qui ont mené à la Conjonction des Sphères.

Nous savions déjà que Jodie Turner-Smith y incarnerait Éile, guerrière d'élite à la voix de déesse devenue chanteuse nomade, et Laurence O’Fuarain sera Fjall, héritier d'un clan de soldats en quête de rédemption après la mort d'un être cher. Une nouvelle actrice de renom rejoint le casting, et il s'agit de nul autre que Michelle Yeoh (Star Trek: Discovery, The Lady, Tigre et dragon...). Elle jouera Scian, une épéiste elfe dont la quête mortelle pour récupérer une épée sacrée volée la mènera dans un voyage qui changera l'issue du continent. Vu la carrière de la comédienne, il y a de quoi avoir envie d'en voir plus.

