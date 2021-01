NETFLIX : The Witcher: Blood Origin, l'héroïne, le scénario et l'actrice principale de la mini-série dévoilés

La deuxième saison de The Witcher est toujours en tournage, mais Netflix a aussi deux autres projets sur le feu en parallèle : le film d'animation avec Vesemir, The Witcher: Nightmare of the Wolf, et la mini-série aux origines des Sorceleurs, The Witcher: Blood Origin. Et c'est cette dernière, encore très discrète jusqu'à aujourd'hui, qui refait parler d'elle.



Le scénario nous emmènera 1 200 ans avant l'histoire de Geralt de Riv, alors que la Conjonction des Sphères a amené les premières rencontres entre monstres, elfes et hommes. L'héroïne du récit sera une certaine Éile, guerrière d'élite à la voix de déesse, qui a décidé de quitter les rangs de la garde de la reine pour devenir une chanteuse nomade. Mais le destin et un mal qui se dessine vont l'obliger à reprendre les armes pour défendre le Continent, dans une quête de vengeance et de rédemption qui reviendra sur les origines du premier « prototype de Sorceleur ».

Mais qui incarnera le personnage de cette aventure en 6 épisodes encore scénarisée par Lauren Schmidt Hissrich, et supervisée par Andrzej Sapkowski, l'auteur des romans ? Nous avons déjà la réponse, et il s'agira d'une actrice très en vue en ce moment, Jodie Turner-Smith. Aperçue dans The Last Ship, Jett, Queen & Slim, True Blood ou encore Nightflyers, qui était déjà une série Netflix. Le tournage de The Witcher: Blood Origin n'a pas encore débuté, alors il faudra être patient pour le découvrir sur le petit écran : d'ici là, The Witcher 3: Wild Hunt - Game of the Year Edition est disponible à partir de 29,09 € sur Amazon.fr.