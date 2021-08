NETFLIX : The Witcher : Le cauchemar du Loup, un nouveau trailer épatant pour le film d'animation sur Vesemir

Nous ne pensions pas que la production de The Witcher: The Nightmare of the Wolf était aussi avancée avant que Netflix ne confirme sa sortie imminente lors de la WitcherCon. Les choses se sont forcément accélérées depuis, avec la diffusion d'une bande-annonce en bonne et due forme pour cette histoire dédiée à Vesemir.



Bande-annonce VO

Place désormais à un second trailer, probablement le dernier, pour ce long-métrage qui s'appellera par chez nous The Witcher : Le cauchemar du Loup. Le film animé mettra donc en scène le mentor de Geralt de Riv durant sa jeunesse, alors qu'il doit faire face à des monstres forestiers et au doute de ceux de sa propre espèce. Côté esthétique, Studio Mir semble encore une fois avoir mis le paquet pour nous en mettre plein les mirettes.

The Witcher : Le cauchemar du Loup sortira en exclusivité sur Netflix ce 23 août 2021 à l'international.

Bande-annonce VF

