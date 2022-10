The Witcher Remake : surprise, le projet Canis Majoris sous Unreal Engine 5 revisitera le tout premier jeu de CD Projekt RED

La licence The Witcher est plus populaire que jamais et CD Projekt lui doit beaucoup, puisque c'est avec le premier jeu au nom éponyme que le studio s'est lancé dans le développement. L'aventure est loin d'être terminée puisqu'au début du mois, la société a officialisé pas moins de 5 nouveaux projets autour de la licence, faisant suite à une vague annonce en début d'année, en plus d'une suite à Cyberpunk 2077 et d'une nouvelle licence. Si CD Projekt RED s'occupera du plus gros morceau avec rien de moins qu'une nouvelle trilogie dont les épisodes devraient sortir en l'espace de 6 ans, le projet Sirius a lui été confié à The Molasses Flood, studio racheté l'an dernier, tandis que Canis Majoris sera développé par un partenaire externe. Nous connaissons désormais le nom se cachant derrière cette appellation, qui ravira les fans de longue date, puisqu'il s'agit d'un remake de The Witcher premier du nom à l'occasion de ses 15 ans !

Intitulé tout simplement The Witcher Remake à l'instar de ce qu'a fait Square Enix avec FFVII, ce jeu sous Unreal Engine 5 qui n'en est qu'au début de son développement a été confié à Fool's Theory, un petit studio polonais qui a tout de même apporté son soutien sur Baldur's Gate III et Outriders, entre autres. Des vétérans de la licence ayant œuvré sur The Witcher 2: Assassins of Kings et The Witcher 3: Wild Hunt sont par ailleurs impliqués si cela peut vous rassurer, avec une supervision créative de CD Projekt RED. La volonté derrière ce remake est de rebâtir cet épisode fondateur avec le maximum de soin et d'attention apporté aux détails, en utilisant les mêmes technologies que celles de la prochaine trilogie.

« The Witcher est le projet qui a tout commencé pour nous, pour CD PROJEKT RED. C'est le tout premier jeu que nous avons fait, et c'était un grand moment pour nous à l'époque. En revenant à cette époque et recréant le jeu pour que la nouvelle génération de joueurs et joueuses puissent vivre l'expérience, c'est tout aussi énorme pour nous, peut-être même plus encore, » a dit Adam Badowski, Directeur du Studio, CD PROJEKT RED. « La collaboration avec Fool's Theory sur le projet est tout aussi excitante, puisque certaines personnes là-bas ont été impliquées dans le développement des jeux The Witcher. Ils connaissent bien le matériel source, ils savent à quel point les joueurs et joueuses attendent ce genre de recréation, et ils savent comment faire des jeux ambitieux et incroyables. Et même s'il va falloir encore du temps avant de partager davantage d'infos sur le jeu, je sais que le jeu en vaudra la chandelle. » « Je suis très content que ma voie professionnelle croise à nouveau le chemin de mes collègues développeurs de l'époque où nous avons travaillé ensemble sur The Witcher 2 et The Witcher 3. Surtout quand il s'agit de la recréation d'un projet si cher à nos cœurs », a dit Jakub Rokosz, PDG, Fool's Theory. « Nous sommes ravis de collaborer avec CD PROJEKT RED, et notre but est de donner aux joueurs et joueuses un autre jeu exceptionnel dans la série iconique The Witcher. »

Il faudra néanmoins se montrer patient avant de découvrir ce à quoi ressemble The Witcher Remake, qui n'a pour le moment ni plateforme d'accueil ni période de sortie.

Des promotions sont actuellement en cours sur GOG.com, notamment sur les jeux The Witcher si jamais vous souhaitez vous plonger dans cette saga, The Witcher: Enhanced Edition étant ainsi vendu 1,19 €.