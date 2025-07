The Witcher 3: Wild Hunt, une jolie surprise annoncée pour les joueurs français, ça arrive très vite

Les 10 ans d'un Action-RPG culte





Cette année, CD Projekt célèbre les 10 ans de The Witcher 3: Wild Hunt. Oui, le temps passe vite, le jeu de rôle et d'action a vu le jour en 2015 sur PC, PlayStation 4 et Xbox One, il a depuis été porté sur Switch 1, PS5 et Xbox Series X|S. Le développeur polonais continue de prendre soin de son jeu, qui compte 60 millions de joueurs, les fans vont prochainement pouvoir profiter des mods sur consoles de salon de dernière génération. Mais c'est un tout autre sujet qui nous intéresse aujourd'hui.

Le GWENT arrive en France !





Dans The Witcher 3: Wild Hunt, les joueurs peuvent s'adonner au GWENT, un jeu de cartes très apprécié des fans. Un jeu vidéo free-to-play et standalone a vu le jour, ainsi qu'une version physique développée par No Loading Games, qui n'avait jamais traversé les frontières de la France, officiellement. Eh bien, bonne nouvelle, Gigamic annonce qu'il va éditer le jeu de cartes GWENT en France, à l'occasion des 10 ans de The Witcher 3: Wild Hunt.

Le GWENT, c'est quoi ?





Comme dans le jeu vidéo, GWENT est un jeu de stratégie et de deck building permettant d'incarner l'une des cinq factions disponibles (Monstres, Empire Nilfgaardien, Royaumes du Nord, Scoia'tael et Skellige), Gigamic affirme que c'est « la reproduction physique du jeu de cartes déjà présent dans The Witcher 3 ». L'éditeur promet « des cartes magnifiquement illustrées et une profondeur tactique fidèle à l’expérience originale », le GWENT est conçu « pour les fans de longue date comme pour les nouveaux venus ».

Quand sortira le jeu GWENT en France ?





Dans la boîte de GWENT, nous retrouverons ainsi un plateau, neuf jetons, un livret des règles du jeu et 444 cartes. Les parties dureront en moyenne 25 minutes, pour un à cinq joueurs. Le jeu de cartes GWENT sera disponible à la rentrée 2025 en France, au prix de 34,90 €. En attendant, vous pouvez déjà retrouver un tapis de jeux et des pochettes de cartes sur Amazon.