The Witcher 3: Wild Hunt, une nouvelle inattendue, les fans vont adorer

The Witcher 3: Wild Hunt est sorti il y a plus de huit ans maintenant, il aura marqué des millions de joueurs et il arrive encore à faire parler de lui après toutes ces années. CD Projekt a publié un gros patch next-gen en fin d'année dernière, faisant le bonheur des joueurs sur PS5 et Xbox Series X|S, mais Geralt de Riv n'est pas prêt de prendre sa retraite.

CD Projekt vient en effet d'annoncer aujourd'hui qu'il travaille sur un éditeur de mods pour The Witcher 3: Wild Hunt. Un outil similaire est pour rappel déjà disponible pour Cyberpunk 2077, autre jeu du studio polonais. il y a fort à parier que c'est ce REDmod qui va être adapté pour le jeu de rôle et d'action avec Geralt. CD Projekt affirme que cela « permettra de créer vos propres expériences dans le jeu en créant quelque chose de complètement nouveau ou en modifiant des quêtes et du contenu existants ».

Cet éditeur de mods pour The Witcher 3: Wild Hunt arrivera en 2024, et il sera évidemment gratuit. Cependant, CD Projekt a bien précisé qu'il ne sera disponible que sur ordinateurs. Vous pouvez retrouver le jeu sur GOG.com et Cdiscount.