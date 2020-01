Thronebreaker: The Witcher Tales, une sortie surprise sur Switch dès aujourd'hui

Il y a en ce moment un vrai phénomène The Witcher suite à la diffusion de la série sur Netflix, qui a relancé l'intérêt pour les jeux vidéo et les romans.

CD Projekt RED avait peut-être envisagé ce regain de succès, car il vient de sortir un portage inattendu de l'un des spin-offs de la trilogie de RPG. Il s'agit de Thronebreaker: The Witcher Tales, le stand-alone scénarisé et jalonné de cinématiques dessinées de GWENT: The Witcher Card Game où nous suivons Meve, reine des royaumes de Lyria et Rivia qui doit repousser une invasion nilfgaardienne.

Il vient d'être aperçu sur l'eShop étasunien, qui annonce qu'il sera disponible ce 28 janvier 2020 pour 19,99 $, lui qui pèse 4,3 Go. La publication de la page outre-Atlantique devance sûrement une annonce pour l'international dans la journée, l'Europe étant très certainement aussi concernée par ce lancement surprise aujourd'hui. CD Projekt RED avait pourtant dit qu'aucun portage Switch n'était prévu, en 2018, mais a changé son fusil d'épaule entre-temps.