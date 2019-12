The Witcher 3: Wild Hunt (re)cartonne sur Steam, merci Netflix

Vous le savez déjà, Netflix a produit une série The Witcher, disponible sur la plateforme de SVoD depuis le 20 décembre dernier, et si les avis divergent, les spectateurs reconnaissent le talent d'acteur d'Henry Cavill qui incarne Geralt de Riv. Mais en attendant de retrouver le Sorceleur dans une deuxième saison, il faut patienter, avec les jeux.

Comme l'a indiqué le responsable de la communauté de CD Projekt Marcin Momot sur Twitter, The Witcher 3: Wild Hunt est en tête des ventes sur Steam depuis quelques jours, merci les Soldes d'Hiver 2019. La version GOTY avec les deux extensions est vendue 14,99 € (ou 8,99 € pour le jeu simple), c'est souvent le cas pendant les périodes de réduction, mais cette fois, les acheteurs ont lancé le jeu et ont battu le record de connexion sur The Witcher 3: Wild Hunt, avec plus de 94 601 joueurs ayant lancé le titre aujourd'hui. Oui, c'est un bien gros chiffre, surtout que le RPG est aussi disponible sur GOG.COM, et cela permet de battre le record des 92 268 joueurs connectés en mai 2015, à la sortie du jeu.

Vous l'aurez compris, la franchise The Witcher est plus populaire que jamais, il y a fort à parier que les ventes des romans d'Andrzej Sapkowski ont elles aussi grimpé en flèches. De quoi espérer plus que jamais un The Witcher 4.