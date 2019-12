The Witcher : CD Projekt signe un nouveau contrat avec l'auteur des romans, bientôt The Witcher 4 ?

Aujourd'hui est un grand jour pour la licence The Witcher : c'est en effet ce vendredi qu'a été lancée la première saison de la série avec Henry Cavill sur Netflix, pour huit épisodes qui créent déjà l'engouement.



Du côté des jeux vidéo, si The Witcher 3: Wild Hunt a toujours la côte, notamment grâce à sa récente version Switch, c'est un peu le calme plat niveau nouveauté, car il faut tout de même laisser le temps à CD Projekt RED de finaliser son Cyberpunk 2077. Mais alors que l'ambitieux projet paraîtra en avril, le Sorceleur pourrait peut-être faire son retour par la suite. Le studio polonais vient en effet d'annoncer un nouveau partenariat avec Andrzej Sapkowski, l'auteur des livres à l'origine de tout cet univers, pour un « accord qui solidifie la relation » entre les développeurs et le romancier.

« Nous avons toujours admiré les travaux de M. Andrzej Sapkowski - il est une grande inspiration pour l'équipe ici chez CD Projekt RED », explique Adam Kiciński, président et co-PDG de CD Projekt. « Je crois qu'aujourd'hui marque une nouvelle étape dans la continuité de notre relation », conclut Kiciński.

L'alliance « satisfait et clarifie pleinement les besoins et les attentes des deux parties, passées et présentes, et définit un cadre pour la future coopération » entre eux deux. Surtout, il permet à CD Projekt de continuer à utiliser la marque pour des jeux vidéo, romans graphiques, jeux de société et produits dérivés. Autrement dit, il peut légalement nous proposer un The Witcher 4, et Andrzej Sapkowski serait alors certainement de la partie pour superviser le scénario. Reste désormais à savoir si le projet est déjà en chantier, ou s'il faudra patienter de très longues années avant de retrouver Geralt de Riv sur PS5 et Xbox Series X.