CD Projekt rachète The Molasses Flood pour développer un nouveau The Witcher ou Cyberpunk

L'éditeur CD Projekt est surtout connu à travers son studio de développement CD Projekt RED, à qui nous devons les Witcher et Cyberpunk 2077. Mais le groupe s'est étendu il y a quelques années avec l'ouverture de Spokko, un studio dédié aux jeux mobiles qui a aidé au développement de The Witcher: Monster Slayer.

Et il grossira encore cette année, avec la toute première acquisition de studio de l'histoire de l'entreprise. CD Projekt vient d'annoncer le rachat de The Molasses Flood, société basée à Boston depuis 2014 et derrière The Flame in the Flood et le plus récent Drake Hollow. L'éditeur le promet, il « conservera son identité actuelle et ne sera pas fusionné avec les équipes existantes », mais son acquisition va lui permettre de travailler sur « son propre projet ambitieux basé sur l'une des licences de CD Projekt ». Bon, pour mémoire, il n'y en a que deux, il s'agira donc d'un spin-off de The Witcher ou Cyberpunk !



« Nous sommes toujours à la recherche d'équipes qui font des jeux avec cœur », déclare Adam Kiciński, président et chef de la direction, CD PROJEKT. « The Molasses Flood partage notre passion pour le développement de jeux vidéo, ils sont expérimentés, axés sur la qualité et ont une grande connaissance technologique. Je suis convaincu qu'ils apporteront beaucoup de talent et de détermination au groupe. » « Depuis la création de The Molasses Flood, notre objectif était de créer des jeux qui touchent et inspirent les gens », explique Forrest Dowling, chef de studio à The Molasses Flood. « Lorsque CD PROJEKT nous a approchés au sujet de la possibilité de travailler ensemble, nous avons vu une opportunité incroyable d'atteindre un public beaucoup plus large grâce à une collaboration avec une entreprise que nous aimons, en créant des jeux dans des mondes que nous aimons. Nous ne pourrions être plus enthousiastes à l'idée de poursuivre notre mission avec le soutien de CD PROJEKT et de leur équipe incroyablement talentueuse. »

