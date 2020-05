Drake Hollow : une date de sortie sur PC et Xbox One pour le jeu coop où vous défendez des êtres végétaux

Le rogue-like The Flame in the Flood avait fait son petit effet en 2016, lui qui nous demandait de survivre dans une Amérique post-apocalyptique. Les développeurs de The Molasses Flood ont depuis développé un nouveau projet, qui avait été révélé lors du X019, Drake Hollow.

Le jeu nous demande cette fois de construire et défendre des villages occupés par des créatures végétales, menacées par des bêtes féroces. Il a la particularité d'être jouable en solo ou jusqu'à quatre, pour des parties toujours différentes.

Les Dragores sont le peuple végétal originaire de cette contrée, et ils ont besoin de votre aide. Ils ont faim, soif et ont besoin d'un endroit pour dormir. Ils peuvent littéralement mourir d'ennui. C'est à vous de les sauver. Construisez des jardins pour leur fournir de la nourriture, des puits pour l'eau, des balles de yoga et des spectacles de marionnettes pour les divertir. Même des tapis de course et des panneaux solaires pour produire de l'énergie pour les bobines Tesla et les clôtures électriques, car vous verrez rapidement qu'ils ont besoin d'être protégés...

Les Dragores ne sont pas les seuls habitants du Hollow - les Féroces ont envahi la contrée, cherchant à détruire tout ce qui est heureux ou bon. Combattez-les en un contre un avec un large éventail d'armes allant des raquettes de tennis aux pistolets à clous. Amenez vos amis pour qu'ils vous donnent un coup de main et construisez vos défenses pour réussir à les éliminer sans lever le petit doigt.

Voyagez de région en région, de saison en saison, en emmenant les Dragores et leur village avec vous. Chaque région représente plus d'un kilomètre carré de territoire à explorer, généré et peuplé de façon dynamique au fil des saisons.

Vous devez gérer votre temps avec soin. Quels sont les approvisionnements les plus cruciaux à un moment donné ? De quoi votre village a-t-il besoin ? De métal provenant des caches de ravitaillement pour construire vos défenses, ou de cristaux provenant des régions dévastées pour faire pousser vos Dragores ? Prouvez que vous êtes capable d'aider les Dragores et de reprendre possession du Hollow.