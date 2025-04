The Molasses Flood n'existe plus, le studio fusionne entièrement avec CD Projekt

Fondé il y a maintenant plus de 10 ans par des anciens d'Irrational Games, Harmonix et Bungie, The Molasses Flood a développé seulement deux jeux, The Flame in the Flood et Drake Hollow. Le développeur américain a ensuite été racheté en 2021 par CD Projekt, il a subi des licenciements deux ans plus tard et il travaille sur Project Sirius, un jeu dans l'univers de The Witcher avec du contenu multijoueur. Aux dernières nouvelles, près de 50 employés planchent sur ce projet.

Cependant, The Molasses Flood, c'est terminé. Sur son site officiel, le studio annonce qu'il a totalement fusionné avec CD Projekt, TMF n'existe plus, du moins dans sa forme légale, les développeurs restent en poste (jusqu'à la prochaine vague de licenciements) et CD Projekt va continuer de distribuer The Flame in the Flood et Drake Hollow. Une page qui se tourne pour le studio, mais rien ne devrait changer pour les joueurs.

Le Project Sirius reste encore bien mystérieux, CD Projekt met le paquet sur The Witcher IV, qui ne sortira pas avant 2027. Si vous ne connaissez pas les précédentes productions de The Molasses Flood, vous pouvez retrouver le jeu d'aventure et de survie The Flame in the Flood à 2,99 € (- 80 %) sur GOG.com.