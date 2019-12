The Witcher : une sublime statuette « Ciri et le Kitsune » disponible en précommande sur le CD Projekt Store

C'est ce 20 décembre que The Witcher a débarqué sur Netflix, alors CD Projekt a profité de l'occasion pour lancer les précommandes sur sa boutique en ligne d'une statuette que les fans apprécieront sans doute, mettant en scène Cirilla Fiona Elen Riannon, alias Ciri.

Le twist ici, c'est que la jeune femme est représentée arborant des habits traditionnels japonais et pour cause, elle est ici en mission aux côtés d'un kitsune en plein Japon féodal. Après Geralt Ronin, c'est donc la deuxième pièce de collection transportant les personnages principaux de la licence à une autre époque et dans un royaume différent du leur.

The Witcher 3: Wild Hunt - Complete Edition 49,9 € sur Amazon* * Prix initial de vente : 49,9€. UNE SCÈNE FAMILIÈRE D'UN MONDE DISTANT Le talent inné de Ciri et les compétences acquises lors de sa formation de sorceleur à Kaer Morhen, font d'elle une guerrière dotée d'un immense pouvoir, sans égal. Accompagnée sur un contrat par un sage esprit Kitsune, Ciri sort victorieuse des ruines dévastées d'un sanctuaire shintoïste sacré - le théâtre d'une bataille féroce et destructrice avec un dangereux yōkai.

Comme pour Geralt, elle a été réalisée en polystone et chaque exemplaire sera peint à la main, pouvant donc présenter de légères différences par rapport aux photos disponibles en page suivante. Ses 36 cm et sa finition ont toutefois un prix, 247 €, sans compter les 3,30 € de frais de port. Vous pouvez dès à présent précommander Ciri and the Kitsune, avec une date de réception estimée au début du troisième trimestre 2020.