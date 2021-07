The Witcher : une sublime et chère statuette First Encounter Geralt aux proportions exagérées dévoilée par Netflix, iam8bit et Tracy Tubera

La WitcherCon a notamment permis de mettre en lumière la saison 2 de The Witcher et le film d'animation The Witcher: Nightmare of the Wolf. Mais elle nous a aussi permis de découvrir des initiatives originales de la franchise, comme cette collaboration inattendue avec Tracy Tubera pour une figurine collector très originale.



Netflix et iam8bit ont travaillé avec l'artiste pour modéliser une statuette de 10,6" selon l'une de ses illustrations, qui change totalement l'apparence de Geralt de Riv. Inspirée du premier épisode de la série, la figurine First Encounter Geralt le montre avec des proportions exagérées, des couleurs franches dignes d'un comics et une pose élégante le faisant s'appuyer sur le crâne d'un kikimora déchu. Le résultat est aussi surprenant que sublime et sera livré dans un coffret collector avec un rembourrage en mousse de protection et des ornements haut de gamme comme du papier d'aluminium, du daim et du vernis, ainsi qu'une carte d'artiste numérotée à la main de 5x7" avec l'illustration originale.

Le prix sera malheureusement à la hauteur de la beauté de l'objet : vous pouvez précommander l'un des 350 exemplaires pour 249,99 $ sur la boutique de Netflix, pour une livraison en octobre 2021. Si vous voulez juste vous rincer les yeux, la figurine est visible sous tous les angles en page suivante.

Pour les moins fortunés, un tee-shirt à 25 $ et un pull à 30 $ reprennent aussi l'artwork de Tracy Tubera. Et pour ceux qui n'ont pas encore découvert la saga, The Witcher 3: Wild Hunt - Édition Game of the Year est disponible pour 26,91 € sur Amazon.fr.