CD Projekt : période de sortie très lointaine pour The Witcher IV, recrutements et partenariat pour un nouveau jeu mobile

CD Projekt vient de publier son bilan financier de l'année 2024, avec plusieurs informations très intéressantes sur ses futures productions, mais le studio polonais fait d'abord un petit rappel des ventes d'un jeu déjà disponible : Cyberpunk 2077 compte 30 millions de copies vendues, tandis que l'extension Phantom Liberty a trouvé huit millions de preneurs, en date de novembre dernier. La franchise sera au cœur d'une nouvelle adaptation animée sur Netflix, rien de neuf à ce sujet pour le moment.

À contre-courant des autres studios qui licencient, CD Projekt a recruté 57 employés depuis la fin d'année dernière, principalement pour travailler sur Project Orion (la suite de Cyberpunk 2077), The Witcher IV, Project Hadar (une nouvelle licence) et dans ses divers pôles (localisation, assurance qualité, etc.). Le studio avait licencié 9 % de son personnel il y a deux ans. Orion est pour l'instant en phase de conception, tout comme The Witcher Remake, tandis que Project Sirius (le jeu The Witcher par The Molasses Flood) est en phase de préproduction. The Witcher IV est en pleine production depuis l'année dernière, c'est le gros projet du studio polonais, qui occupe 411 employés.

Le prochain jeu de la saga, premier volet d'une nouvelle trilogie centrée sur Ciri, a été présenté lors de la cérémonie des Game Awards 2024, c'est la bande-annonce la plus visionnée de l'évènement, loin devant Elden Ring Nightreign, Helldivers 2 : Présages de Tyrannie et Intergalactic: The Heretic Prophet. C'est également lui qui a engendré le plus d'articles dans la presse. Cependant, les joueurs vont devoir être très patients avant de mettre les mains sur ce jeu car, comme l'a souligné PC Gamer, le CFO Piotr Nielubowicz a annoncé lors de la conférence avec les investisseurs que The Witcher IV ne sortira pas en 2026 :

Nous n'allons pas encore annoncer la date précise de lancement du jeu. Tout ce que nous pouvons dire pour l'instant, afin de donner plus de visibilité aux investisseurs, c'est que le jeu ne sera pas lancé dans le délai initial du programme d'incitation, qui se termine le 31 décembre 2026. »

Enfin, chose intéressante, CD Projekt annonce une collaboration avec Scopely, le studio derrière le jeu mobile à succès Monopoly GO! et qui vient de se payer les jeux de Niantic (Pokémon GO, Monster Hunter Now, Pikmin Bloom). Pour rappel, le studio polonais avait travaillé avec Spokko sur The Witcher: Monster Slayer, un jeu mobile à la Pokémon GO qui a tenu deux ans seulement. L'année dernière, CD Projekt annonçait vouloir retenter l'aventure des jeux mobiles avec des studios tiers, d'où ce partenariat avec Scopely. Reste à savoir quelle franchise sera utilisée.

