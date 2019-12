SOLDES sur Steam : les Soldes d'Hiver 2019 lancées, près de 7 000 jeux et DLC en promotion !

Le porte-monnaie des joueurs PC adeptes du format numérique va souffrir en cette période de fêtes. Tandis que l'Epic Games Store a ouvert ses Soldes des fêtes de fin d'année 2019 avec 10 € offerts dès 14,99 € d'achat, c'est au tour de Steam de suivre le mouvement avec ses obligatoires Soldes d'Hiver 2019.

Depuis ce 19 décembre et jusqu'au 2 janvier, vous pouvez retrouver des réductions sur environ 6 900 jeux, pour des promotions folles sur des titres récents comme anciens. Dark Souls III, The Witcher 3: Wild Hunt - Game of the Year Edition, PlayerUnknown's Battlegrounds ou GTA V à 14,99 €, Sekiro: Shadows Die Twice à 38,99 € ou La Terre du Milieu : L'Ombre de la Guerre - Definitive Edition à 12,49 €, il y a de quoi se faire plaisir avec ces milliers de bons plans.



Pour les adeptes de la plateforme et des défis qu'elle propose régulièrement avec des jetons à la clé, vous pouvez également profiter des offres de Steamville, pour récupérer des autocollants et autres objets de personnalisation virtuels. Pour 5 000 jetons, vous pouvez même récupérer un bon d'achat de 4,50 € pour une future commande. Enfin, les Steam Awards 2019 ont été lancés à la même occasion, et vous pouvez vous rendre sur le portail pour élire vos jeux de l'année dans différentes catégories avant le 31 décembre.