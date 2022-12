BON PLAN sur Steam : les Soldes d'Hiver 2022 lancés et les votes pour les Steam Awards ouverts

Comme à chaque fin d'année, Steam lance les Soldes d'Hiver, permettant de remplir sa bibliothèque virtuelle avec un tas de jeux en promotion pendant deux semaines. Mais la plateforme de Valve organise également les Steam Awards, récompensant les meilleurs jeux sortis sur PC cette année.

Les joueurs avaient pu nommer leurs jeux préférés lors des Soldes d'Automne le mois dernier, nous avons désormais la liste des titres qui peuvent prétendre à remporter un Steam Award, les voici :

Jeu de l'année : Dying Light 2: Stay Human ;

; Elden Ring ;

; Stray ;

; God of War ;

; Call of Duty: Modern Warfare II. Jeu VR de l'année : Bone Lab ;

; Hitman III ;

; Green Hell VR ;

; Among Us VR ;

; Inside the backrooms. Amour indéfectible : DOTA 2 ;

; Project Zomboid ;

; No Man's Sky ;

; Deep Rock Galactic ;

; Cyberpunk 2077. C'est mieux à meilleur : Raft ;

; Ready or Not ;

; Monster Hunter Rise ;

; Multiversus ;

; Call of Duty: Modern Warfare II. Style visuel d'exception : Scorn ;

; Bendy and the Dark Revival ;

; Cult of the Lamb ;

; Marvel's Spider-Man: Miles Morales ;

; Kena: Bridge of the Spirits. Gameplay le plus innovant : Mount & Blade II: Bannerlord ;

; Teardown ;

; Stray ;

; Neon White ;

; Dome Keeper. Meilleur jeu auquel vous êtes une nullité : GTFO ;

; Victoria 3 ;

; Total War: Warhammer III ;

; Elden Ring ;

; FIFA 23. Meilleure bande-son : Metal: Hellsinger ;

; Sonic Frontiers ;

; Final Fantasy VII Remake Intergrade ;

; Persona 5 Royal ;

; Hatsune Miku: Project Diva Mega Mix +. Jeu exceptionnel riche en récits : A Plague Tale: Requiem ;

; God of War ;

; Uncharted: Legacy of Thieves Collection ;

; The Stanley Parable: Ultra Deluxe ;

; Marvel's Spider-Man Remastered. Moment de détente : LEGO Star Wars : La saga Skywalker ;

; PowerWash Simulator ;

; Disney Dreamlight Valley ;

; Dorfromantik ;

; Slime Rancher 2. Meilleur jeu en déplacement : Yu-Gi-Oh! Master Duel ;

; Vampire Survivors ;

; Death Stranding: Director's Cut ;

; Brotato ;

; Marvel Snap.

Les vainqueurs des Steam Awards 2022 seront dévoilés le 3 janvier 2023 et vous avez jusqu'à cette même date, à 18h00, pour voter en vous connectant à Steam. Du côté des jeux bradés pendant les Soldes d'Hiver 2022, il y en a des tonnes, avec par exemple God of War à 29,99 €, Call of Duty: Modern Warfare II à 59,49 €, Marvel's Les Gardiens de la Galaxie à 20,99 €, DayZ à 19,99 €, Valheim à 13,99 €, Jurassic World Evolution 2 à 17,99 €, Two Point Campus à 31,99 € ou encore Metro Exodus à 7,49 € et Vampire Survivors à 3,99 €.

Gamesplanet en profite lui aussi pour afficher à prix réduit un tas de jeux Steam, avec des offres flash intéressantes qui changent régulièrement.