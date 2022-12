BON PLAN sur GOG.com : Daymare: 1998 offert pour la fin des Soldes d'Hiver 2022

C'est la dernière ligne droite pour les Soldes d'Hiver 2022 sur GOG.com, qui se termineront lundi prochain. La plateforme de jeux sans DRM appartenant à CD Projekt offre ainsi une dernière fois un titre. Après Ghost of a Tale, King of Seas, Les Chevaliers de Baphomet : The Director's Cut, Greak: Memories of Azur et Worms Revolution Gold Edition, c'est Daymare: 1998 qui est gratuit pendant quelques heures.

Le survival-horror d'Invader Studios, dont le développement avait débuté comme un remake officieux de Resident Evil 2, est en effet gratuit sur GOG.com pendant 72h, soit jusqu'au lundi 2 janvier 2023, à 15h00. Si vous ne connaissez pas ce jeu d'horreur, voici une présentation :

Daymare: 1998 est un jeu d’horreur à la troisième personne se caractérisant par des mécaniques de survie éprouvantes et des ennemis coriaces, qui vous demanderont d’adopter une approche stratégique. Son histoire, se déclinant selon les points de vue de différents personnages, vous plongera dans un riche univers obscur.

Le scénario présente un centre de recherche secret, une arme chimique mortelle et des forces spéciales qui doivent enquêter sur cet incident potentiellement bien plus grave qu’une simple faille de sécurité. Incarnez tour à tour un soldat d’élite, un pilote d’hélicoptère et un garde forestier mêlés à un événement transformant une paisible bourgade en zone mortelle et ses habitants en monstres assoiffés de sang. Commencez par abattre les créatures qui vous menacent avant de vous mettre à la recherche d’indices qui redonneront un peu de sens à ce chaos. Et observez bien votre itinéraire, car les ressources se font rares dans une pareille situation ! Tout peut arriver quand on vit un cauchemar éveillé…