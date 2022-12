BON PLAN sur GOG.com : Ghost of a Tale offert pour le lancement des Soldes d'Hiver 2022

La fin d'année, c'est toujours l'occasion pour les plateformes de distribution de jeux vidéo numériques de brader leurs catalogues, et GOG.com lance dès aujourd'hui ses Soldes d'Hiver 2022. Pendant plusieurs jours, plus de 4 400 titres sont à prix cassés sur la plateforme de jeux sans DRM.

Et comme à son habitude, GOG.com attire les joueurs en offrant un jeu. C'est Ghost of a Tale qui est actuellement gratuit jusqu'au 15 décembre prochain. Si vous ne connaissez pas ce petit jeu d'aventure avec une souris, voici sa description :

Ghost of a Tale suit les aventures d'une courageuse souris ménestrel nommée Tilo, qui devra s'échapper des cachots du donjon de Fort Deruine et découvrir ce qu'il est advenu de sa bien-aimée, Merra. Prenant place dans un monde médiéval où les Rats règnent sans partage sur toutes les autres créatures, Ghost of a Tale propose une histoire à la fois épique et personnelle qui allie des éléments classiques du jeu d'aventure, de l'Action-RPG et des jeux d'exploration, le tout exécuté dans un style graphique détaillé et immersif.