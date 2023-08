BON PLAN : Fallout 4 débarque sur GOG.com en Game of the Year Edition et en promotion

Outre le très moyen Fallout 76 orienté vers le multijoueur, Bethesda n'a développé aucun jeu solo depuis 2015 avec Fallout 4. Bien sûr, tous les yeux sont rivés vers Starfield attendu le mois prochain, mais voilà que le jeu de rôle post-apocalyptique débarque cette semaine sur GOG.com.

Fallout 4 est en effet disponible sur GOG.com depuis aujourd'hui, évidemment sans DRM et dans sa Game of the Year Edition. Cette dernière inclut le jeu de base ainsi que les extensions Nuka-World, Vault-Tec Workshop, Contraptions Workshop, Far Harbor, Wasteland Workshop et Automatron, sans oublier les autres mises à jour gratuites, rajoutant notamment le mode de difficulté Survie.

Pour célébrer l'arrivée du jeu sur la plateforme sans DRM, Fallout 4 GOTY est actuellement affiché à 10 € (-75 %) sur GOG.com, jusqu'au 31 août prochain.

