Starfield est gold et ne sera plus en retard, le prétéléchargement très bientôt possible

Reporté de 2022 au premier semestre 2023 puis au 6 septembre 2023, le très attendu Starfield doit donc être lancé dans quelques jours. Les joueurs les moins confiants craignaient un report de dernière minute, mais qu'ils se rassurent : le développement est terminé et le jeu est passé gold.

Bethesda Game Studios et Xbox ont confirmé la bonne nouvelle sur les réseaux sociaux, afin d'indiquer aux joueurs qu'ils ne devraient plus s'inquiéter d'un éventuel retard (et peut-être les apprêter à lâcher Baldur's Gate 3). Vous aurez d'ailleurs tout le temps que vous voulez pour le prétélécharger, car le fichier pourra être récupéré et installé dès ce jeudi 17 août sur PC et Xbox Series X|S via le Microsoft Store, et à partir du 30 août sur Steam.

Starfield est disponible en précommande à partir de 69,99 € à la Fnac, dans une édition physique qui ne comprend pas de disque.

