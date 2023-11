Avatar: Frontiers of Pandora est gold et nous présente les extensions de son Season Pass en vidéo

La fin d'année approche et si la plupart des jeux énormément attendus sont d'ores et déjà parus ou vont paraître dans les jours à venir, il reste encore un gros titre prévu pour le début du mois de décembre, l'Avatar: Frontiers of Pandora d'Ubisoft, développé par Massive Entertainment. Bonne nouvelle, il est passé gold, comme l'a annoncé l'éditeur ce lundi, il n'y aura donc aucun retard. Lors de l'annonce de sa date de sortie en juin dernier, nous avions découvert ses éditions, dont les Gold et Ultimate incluant un incontournable Season Pass. Nous savions juste qu'il permettrait d'accéder au lancement à une quête exclusive, un ensemble d'éléments cosmétiques pour notre monture banshee, ainsi que par la suite à deux packs ajoutant davantage d'histoires. Eh bien, une vidéo nous en dit et montre un peu plus à ce sujet.

C'est la directrice créative associée Andrada Greciuc qui nous présente ce contenu payant supplémentaire. Ainsi, la quête au lancement se nommera Échos Familiers (Familiar Echoes) et nous recevrons un Pack Équipement de la Résistance pour notre Na'vi et le Set cosmétique de la Résistance pour notre banshee.

Il faudra ensuite patienter jusqu'à l'été 2024 pour découvrir Le Briseur de ciel (The Sky Breaker), la première extension qui nous fera voyager aux côtés des nomades du clan Zeswas dans des zones supplémentaires des Plaines supérieures, avec la promesse de retrouvailles avec de vieux amis. Elle sera toutefois interrompue par l'apparition d'une ombre dans les cieux de Pandora qui menace l'ensemble des clans, appartenant évidemment à la RDA. L'autre contenu prévu se nomme Les secrets des montagnes (Secrets of the Spires) et sortira à l'automne 2024, avec cette fois une région entièrement nouvelle de la Frontière occidentale, qui est menacée par l'exploitation minière de la RDA. Des combats aériens épiques et la découverte de secrets nous sont promis. Pour le moment, seuls quelques concept arts nous donnent une idée de ce qui nous attend.

Enfin, en précommandant le jeu, nous recevrons le Pack L'enfant de deux mondes, tandis que tous les joueurs PS5 auront droit en plus au Pack Guerrier Aranahe.

Avatar: Frontiers of Pandora sortira donc bien le 7 décembre sur PS5, Xbox Series X|S et PC, et vous pouvez le précommander dès 79,99 € sur Amazon, à partir de 74,99 € chez Cdiscount et dès 69,99 € à la Fnac.

