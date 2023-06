Starfield présente sa galaxie de possibilités dans son Direct et un trailer de gameplay, une manette, un casque et des éditions spéciales dévoilés

En plus des annonces du Xbox Games Showcase 2023, nous avons eu droit ce dimanche à un Starfield Direct, une présentation entièrement dédiée au prochain jeu de Bethesda Game Studios. Sa toute première licence inédite depuis fort longtemps nous fera voyager dans l'espace et a des ambitions bien élevées, puisque le terrain de jeu proposera plus de 1 000 planètes à explorer, le studio s'étant tout de même aidé de la génération procédurale pour parvenir à ce résultat. Avant de faire le point sur les annonces du jour, rassurez-vous, la date de sortie est toujours fixée au 6 septembre prochain sur Xbox Series X|S et PC, avec un lancement day one dans le Game Pass évidemment. Pour commencer, c'est une toute nouvelle bande-annonce de gameplay qui a été diffusée lors de la conférence et qui résume en trois minutes les folles possibilités du jeu.

Quant au Starfield Direct, accrochez-vous, puisqu'il dure pas moins de 45 minutes et nous a mis des étoiles plein les yeux tant les promesses sont nombreuses. Jouable aussi bien à la première qu'à la troisième personne, notre aventure spatiale nous fera tout aussi bien collecter des ressources qu'éliminer avec violence toute menace s'opposant à nous, qu'il s'agisse d'humains ou de créatures extraterrestres, à l'aide d'un arsenal qui promet d'être varié. Nous avons eu droit à un aperçu du menu principal qui servira de hub en réunissant toutes les informations utiles. Cette lettre d'amour à l'exploration spatiale a été décrite comme un « NASApunk », les données de l'agence ayant d'ailleurs servi durant la conception du jeu, bien ancré dans le réalisme tout en proposant une bonne dose de fun. Cela se verra dès la carte stellaire une fois l'affichage de l'astre en cours d'exploration dézoomé pour faire apparaître le système local, avec des effets de déformation de l'espace-temps.

La trame principale tournera autour de la recherche de mystérieux artefact à travers la galaxie pour le compte de Constellation, une organisation dirigée par l'ancienne soldate Sarah Morgan et comprenant tout un tas casting de personnages variés, même un businessman. Avec son millier de mondes à visiter, la variété sera forcément de mise et Bethesda a créé de nombreuses villes et autres lieux habités. Nous pourrons donc découvrir la toute première colonie humaine New Atlantis et d'autres villes sous l'égide des Colonies Unies, Cydonia sur Mars pour l'extraction minière, Akila City et son côté space western, la cité des plaisirs Neon à l'esthétique cyberpunk, etc. Tous les systèmes stellaires ne seront pas habités, certains plus hostiles que d'autres, sans oublier les factions qui ne nous voudront pas que du bien.

Pour la création de notre avatar, l'équipe a été jusqu'à scanner de véritables visages afin de proposer un maximum de diversité. Notre personnage pourra avoir une apparence bien distincte et paraître jeune ou vieux, de nombreux presets étant là pour nous donner un cadre au départ. Le système ayant été utilisé pour concevoir les PNJ, nous pourrons donc reproduire n'importe lequel d'entre eux. La liberté sera de mise à bien des égards, ce qui pourra nous valoir d'être poursuivi par des chasseurs de prime ou porté en admiration par des fans un peu trop intrusifs. Si tel est le cas, il sera toujours possible d'emmener notre groupie sur une lune déserte pour s'en débarrasser discrètement... Après tout, dans l'espace, personne ne l'entendra crier ! De nombreux défis à réaliser et cinq arbres de compétence distincts procureront aux amateurs de jeux de rôle la latitude nécessaire pour se spécialiser. Que vous aimiez combattre uniquement avec les poings, vous la jouer assassin tout en discrétion ou beau parleur, les options typiques des jeux de l'éditeur seront présentes.

Notre curiosité sera récompensée, il ne faudra donc pas hésiter à explorer les épaves de vaisseaux en plus des planètes et autres stations spatiales. Pour atteindre ces lieux, nous disposerons d'un vaisseau hautement personnalisable pouvant être amélioré, disposant d'un équipage dont les membres auront chacun leurs propres compétences. Dans les ports spatiaux, il sera possible d'y ajouter des modules et de concevoir le navire de nos rêves, dont la forme pourra même aller jusqu'à ressembler à un Mégazord. Ajouter des éléments au vaisseau modifiera ses statistiques et les éléments pouvant se trouver à l'intérieur. Nos recrues seront soit des PNJ importants rencontrés durant l'aventure et au hasard de nos vagabondages, ou tout simplement ceux dont nous achèterons les services dans un port spatial. Et outre des séries de quêtes, des romances seront possibles.

Le vaisseau servira aussi bien à nous déplacer, qu'à transporter des cargaisons et au combat face à d'autres, des phases qui ne demanderont pas que de tirer, mais aussi de gérer divers paramètres. Nous pourrons soit détruire notre opposant avant de looter ce qu'il en reste dans le vide spatial ou l'aborder pour éliminer ses occupants et nous en emparer afin d'agrandir notre flotte. De gigantesques vaisseaux de combat serviront aussi de lieu à découvrir. Et si le confort de notre embarcation ne nous suffit pas, de la création d'avant-postes nous offrira un foyer fixe à décorer selon nos goûts, avec la possibilité d'extraire des ressources et d'effectuer des recherches, notamment en vue de créer des armes plus puissantes. Enfin, voici quelques autres détails. L'éclairage de chaque astre sera calculé en temps réel en fonction de son atmosphère, avec une volonté de rendre l'ensemble cinématique, tandis que les créatures rencontrées seront natives de chaque monde et donc adaptées aux nombreux environnements. Les tirs en apesanteur nous pousseront en arrière, un mode Photo sera présent pour immortaliser nos découvertes et un mystérieux pouvoir a été teasé, qui rappelle évidemment la Force dans Star Wars.

En 2330, l'humanité s'est aventurée au-delà de notre système solaire pour s'établir sur de nouvelles planètes et partir à la découverte de l'espace. Les joueurs rejoindront Constellation, le dernier groupe d'explorateurs de l'espace à la recherche d'artéfacts rares à travers la galaxie, et partiront explorer l'immensité de l'espace dans le jeu le plus vaste et le plus ambitieux de Bethesda Game Studios à ce jour. Au cours de ce périple, les joueurs participeront aux aventures de diverses factions ; piloteront et personnaliseront leur propre vaisseau ; exploreront des planètes et découvriront leurs ressources, faune et flore ; bâtiront des avant-postes et maîtriseront un système de combat repensé pour affronter toutes sortes de menaces.

Bon, sans surprise puisque des revendeurs français l'ont déjà mise en vente, c'est une manette Xbox aux couleurs de Starfield que vous allez pouvoir acheter dès à présent, arborant divers logos et symboles de l'organisation Constellation. Autre accessoire et autre leak, un casque officiel sans fil va également pouvoir rejoindre votre collection, de quoi être totalement immergé lors des très nombreuses heures de jeu qui vous attendent. Là encore, il sera orné de blanc et du même type d'éléments graphiques que le pad.

Et malgré sa présence dès la sortie dans le Game Pass, plusieurs éditions spéciales vont tout de même voir le jour en plus de la standard. Ainsi, il y aura le choix entre une édition Premium et un gros collector physique baptisé Constellation, dont voici les détails :

Édition Premium - 104,99 € (PC) / 114,99 € (Xbox Series X|S) Le jeu de base Starfield

L'extension Shattered Space (dès sa sortie)

Jusqu'à 5 jours d'accès anticipé*

Le pack d'apparences de Constellation : fusil laser Equinox, combinaison spatiale, casque et jet-pack

L'accès à l'art book numérique et la bande originale de Starfield

Édition Constellation - 299,99 € (uniquement en physique) Le jeu de base Starfield

L'extension Shattered Space (dès sa sortie)

Jusqu'à 5 jours d'accès anticipé*

Montre et étui pour montre Chronomark Starfield**

Étui de présentation pour steelbook***

Le pack d'apparences de Constellation : fusil laser Equinox, combinaison spatiale, casque et jet-pack

L'accès à l'art book numérique et la bande originale de Starfield

Écusson Constellation**

Un crédistick avec code du jeu gravé au laser *Le temps de jeu réel dépend de la date d'achat et est soumis à de possibles interruptions et différences selon les zones géographiques. **Remarque : connectivité au téléphone limitée. La montre Chronomark Starfield ne transmet pas d'appels téléphoniques, ne supporte pas les services cellulaires et n'est pas un appareil à écran tactile. ***Uniquement disponible chez certains revendeurs.

Et si vous avez un abonnement actif au Game Pass ou que vous précommandez le jeu, vous recevrez les bonus listés ci-dessous :

La découpeuse laser ;

Le casque de minage ;

Le sac de minage.

Il ne reste désormais plus qu'à patienter trois mois avant de découvrir si les belles promesses de Starfield se concrétiseront bien.