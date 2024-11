Starfield : gros chiffre, véhicule et quête gratuits pour les joueurs et vinyles

Bethesda vient de lancer cette semaine la mise à jour de novembre pour Starfield. Le studio dévoile que son jeu de rôle dans l'espace compte désormais plus de 15 millions de joueurs, c'est une belle progression par rapport aux 10 millions de joueurs un mois après le lancement. Pour rappel, le titre est inclus dans le Game Pass, ce ne sont donc pas des ventes réelles.

Pour en revenir à la mise à jour de novembre, les développeurs ont amélioré les performances et la stabilité, activé la possibilité de débloquer des Succès même avec des Créations installées, rajouté le véhicule terrestre Deimog gratuit et lancé la quête La recette parfaite. Voici tout ce qu'il faut savoir :

Améliorations de confort de jeu



La mise à jour de novembre pour Starfield est arrivée ! Nous avons apporté quelques améliorations de performance et de stabilité sur toutes les plateformes et réintégré l'option de taux de rafraîchissement illimité pour les utilisateurs de Xbox Series X. Nous avons également corrigé plusieurs problèmes affectant les quêtes de l'Alliance des traqueurs et d'autres soucis rencontrés dans d'autres quêtes. Pour connaître en détail toutes les modifications, consultez les notes de patch dans leur intégralité Notes de mise à jour. Succès actifs dans les Créations



Nous vous annonçons avec fierté avoir intégré l'une des fonctionnalités les plus demandées. À compter de la mise à jour de novembre, les Créations Starfield issues du programme de Créateurs vérifiés proposeront l'activation des succès, qui ne seront plus bloqués par certaines Créations. Si vous avez déjà installé une Création Starfield, nous vous encourageons à consulter le menu Créations dans Starfield ou la page Bethesda des Créations pour savoir si l'option est disponible. Les succès ne seront pas déverrouillés rétroactivement sur les précédentes sauvegardes de Créations, même si celles-ci sont désormais compatibles. Nouvelles Créations gratuites





Véhicule terrestre Deimog

Afin de fêter le palier des 15 millions de joueurs, nous vous faisons un cadeau : préparez-vous à conquérir le sol de planètes inexplorées grâce au tout nouveau Deimog, le dernier véhicule terrestre haute performance de Starfield. Construit pour la vitesse et l'endurance, le Deimog propose un nouvel habitacle fermé pour vous protéger des aléas des territoires escarpés. Sa maniabilité exceptionnelle vous permet de circuler facilement sur les terrains les plus ardus, tandis qu'un puissant lance-roquettes vous assure de pouvoir réagir à toutes les situations, qu'il s'agisse de créatures hostiles ou de grappes d'ennemis. Téléchargez gratuitement votre Deimog aujourd'hui depuis le menu Créations ou ici même, sur le site, et ajoutez ce nouveau véhicule à vos différents bolides ! La recette parfaite

Dans l'esprit des fêtes de fin d'année, La recette parfaite vous invite à vivre une aventure chaleureuse à Akila City, où le passé et le présent se télescopent sous les doigts d'un rêveur improbable. Cette quête de personnage vous fait découvrir Harbhajan, mécano doué et passionné d'arts culinaires. Lorsque vous tombez sur un livre de recettes poussiéreux au fil d'une aventure, vous apprenez qu'il appartient à Harbhajan, un chef jadis plein d'espoir dont l'âpreté de la vie a fait taire les ambitions. En lui rapportant ses recettes, vous rallumez la flamme et lui rappelez son rêve d'une autre vie : devenir un chef célèbre dans toute la galaxie. Mais serait-il trop tard pour une seconde chance ? La quête La recette parfaite est gratuite et disponible aujourd'hui ! Plongez dans cette aventure touchante et aidez Harbhajan à explorer de nouvelles voies de sa propre aventure.

Enfin, Laced Records a lancé récemment les précommandes de la bande originale de Starfield sur vinyles. Deux éditions sont proposées, avec un coffret X6LP à 130 $ et une édition double vinyle à 38 $. En plus de versions noires classiques, Laced propose exclusivement sur sa boutique les deux LP en bleu et blanc, ainsi que les six LP en argent et blanc avec effet galactique, mais ces derniers sont déjà en rupture de stock. La Fnac a elle aussi ouvert les précommandes, avec des prix plus élevés.

Vous pouvez découvrir Starfield via le Game Pass Ultimate, l'abonnement coûte 14,99 € pour un mois via Amazon, Cdiscount ou Fnac.

