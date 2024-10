Starfield: Shattered Space est déjà un double échec

Bethesda vient de lancer cette semaine Shattered Space, l'extension de Starfield, attendue par les joueurs depuis de longs mois. Un contenu additionnel qui nous emmène sur la planète Va'Ruun'Kai et qui devait relancer la hype autour d'un titre qui avait déçu les fans à sa sortie l'année dernière. Malheureusement, c'est un double échec sur Steam.

À son lancement, Starfield avait réuni plus de 330 000 joueurs en simultané, le titre de Bethesda (Fallout, The Elder Scrolls) était très attendu et nombreux étaient les fans au rendez-vous, que ce soit en l'achetant plein pot ou en passant par le PC Game Pass. La plupart des joueurs ont lâché le jeu après quelques mois seulement, l'arrivée tardive du Creation Kit pour les mods n'a pas aidé. À la fin du mois dernier, ils étaient environ 10 000 en simultané, selon SteamDB.

À la sortie de Shattered Space, eh bien les joueurs étaient 21 792 à découvrir l'extension le soir du lancement, c'est très, très faible. C'est surtout un énorme échec pour Bethesda, même s'il est difficile de connaître les chiffres de fréquentation sur le Microsoft Store et Xbox Series X|S. Et la minorité de joueurs qui se sont lancés dans l'extension ne va clairement pas lui faire une bonne publicité, les évaluations sont « plutôt négatives ». Les internautes soulignent un gros manque de contenu pour le prix demandé (29,99 €), l'histoire n'est pas passionnante et se termine en quelques heures, le contenu secondaire et l'exploration ne sont pas intéressants, nous sommes visiblement très loin de The Elder Scrolls V: Dragonborn ou de Fallout 4: Far Harbor.

Si vous voulez quand même laisser une chance à l'extension, Starfield: Shattered Space est disponible contre 26,99 € (- 10 %) sur Gamesplanet.

