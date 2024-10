Starfield: Shattered Space, tout savoir sur l'extension

Starfield n'aura pas eu le succès retentissant qu'espéraient Bethesda et Microsoft, mais le jeu de rôle dans l'espace accueille quand même une extension très attendue, Shattered Space. Ce contenu additionnel scénarisé est désormais disponible sur PC et Xbox Series X|S, les développeurs dévoilent tout ce qu'il faut savoir sur Shattered Space.

Que ce soit l'histoire de la planète Va’Ruun’kai, l'utilisation du nouveau Rover Planétaire REV-8 ou la façon d'accéder à l'extension, Bethesda nous dit tout :

À la découverte de la Maison Va’Ruun





La Maison Va’Ruun et leur planète natale, Va’Ruun’kai, sont entourées de mystère et de secret. L’emplacement de ce monde est tellement bien gardé que même les agents du collectif, envoyés pour rassembler des ressources ou des informations, ne connaissent pas ses coordonnées de saut. Tout au long de l’aventure principale de Starfield, on entend souvent parler des Va’Ruun, on affronte (et parfois élimine) leurs Zélotes et on rencontre Andreja, un membre de cette faction. Pourtant, jusqu’à présent, leur monde restait hors de portée.

La présence quasi-sectaire et énigmatique de la Maison Va’Ruun en fait une faction fascinante à explorer dans un contenu dédié. Shattered Space raconte ce qui est arrivé à Va’Ruun’kai, comment cette planète a survécu et s’est adaptée en marge des Systèmes Colonisés.

Toutefois, une quête de connaissances a mal tourné et a plongé les habitants de Va’Ruun’kai dans une situation désastreuse. Une partie de la capitale, Dazra, a été engloutie par un vortex dévastateur. Les bâtiments sont en ruines, les ressources manquent cruellement et des personnes sont portées disparues, dont Anaasko Va’Ruun, le chef du peuple Va’Ruun et Orateur pour le Grand Serpent, une divinité vénérée par cette civilisation.

En l’absence d’Anaasko, les différentes maisons secondaires de la Maison Va’Ruun se livrent une lutte acharnée pour le pouvoir. À votre arrivée, vous vous retrouverez au cœur de cette lutte pour la domination, alors que la planète entière tente de comprendre l’origine de cet événement mystérieux. Shattered Space mêle exploration spatiale et horreur cosmique, tandis que vous devrez découvrir la vérité sur le vortex, résoudre les mystères du peuple Va’Ruun et décider du sort de la Maison.

Comment commencer Shattered Space





Accéder à la nouvelle extension est relativement simple. Il vous suffit d’avoir terminé la mission d’introduction de la quête principale, Un petit pas. Ensuite, lors de votre prochain saut gravitationnel vers une orbite sans mission active, vous recevrez un appel de détresse provenant de L’Oracle, une mystérieuse station spatiale, qui déclenchera la première mission de l’extension.

Bien que l’extension soit accessible assez tôt dans le jeu, il est conseillé de prendre un peu d’expérience avant de vous lancer. Bethesda recommande un niveau autour de 35 pour entamer cette mission, bien que les joueurs de niveau inférieur puissent s’y aventurer s’ils sont prêts à relever le défi.

Comme évoqué précédemment, votre mission à bord de L’Oracle pose les bases de nombreux mystères de l’extension, tout en installant un ton plus sombre et orienté vers l’horreur, vous menant ensuite vers Va’Ruun’kai.

Explorer Va’Ruun’kai





Le monde natal des Va’Ruun est très différent de tout ce que vous avez pu voir jusqu’à présent dans Starfield. Isolé du reste des Systèmes Colonisés et de l’humanité, Va’Ruun’kai présente une architecture et des structures uniques, bien loin du design lisse et moderne de Nouvelle Atlantide ou des refuges à l’allure du Far West d’Akila. Sur Va’Ruun’kai, vous traverserez des anomalies gravitationnelles, ferez face à des créatures étranges et devrez affronter des horreurs inconnues venues d’au-delà du vortex, à mesure que les réalités de votre monde et du leur s’entremêlent.

La planète offre plus de 50 nouveaux lieux à découvrir, garantissant des découvertes aussi excitantes qu’effrayantes, que vous soyez en quête ou simplement en exploration libre. Shattered Space se déroule entièrement sur Va’Ruun’kai et bien que vous puissiez quitter la planète à tout moment, toute l’intrigue reste concentrée sur ce monde.

Les mises à jour de Starfield depuis son lancement





Depuis sa sortie, Starfield a reçu de nombreuses améliorations qui ont grandement enrichi l’expérience de jeu, avec des optimisations pour un meilleur confort de jeu, de nouveaux systèmes pour les joueurs et bien plus encore.

L’une des mises à jour majeures a amélioré les cartes de surface, rendant la navigation dans les villes et colonies plus intuitive. De nouvelles icônes indiquent désormais l’emplacement des marchands et il est possible de voyager rapidement vers eux, un véritable gain de temps pour les explorateurs surchargés de butin.

De plus, la personnalisation de votre vaisseau a été approfondie, permettant désormais de concevoir l’intérieur de A à Z, pour ajouter votre touche personnelle à chaque voyage.

Le nouvel ajout du Rover Planétaire REV-8 permet de parcourir plus rapidement la surface des planètes, rendant l’exploration beaucoup plus fluide, que vous soyez en pleine observation de la faune locale ou en fuite devant des créatures hostiles. Cette mise à jour est gratuite, il suffit d’acheter le rover auprès de tout Technicien des Services de Vaisseaux dans les principales zones d’atterrissage, telles que Nouvelle Atlantide, Akila ou Neon.

De nouveaux paramètres d’affichage ont aussi été ajoutés, vous permettant de choisir entre 30, 40, 60 ou un framerate débridé sur les écrans VRR. Si votre écran ne supporte pas un taux de rafraîchissement à 120 Hz, vous aurez toujours le choix entre 30 et 60 images par seconde.

L’univers de Starfield continue d’évoluer, que vous soyez un nouveau joueur ou un vétéran revenant pour explorer Shattered Space, il y a toujours quelque chose de neuf à découvrir. En plus des ajouts réguliers de Bethesda, les Créations de la communauté permettent d’enrichir continuellement le contenu du jeu. Ces Créations incluent des missions, des équipements, des skins et des armes créés par la communauté et chaque mois, Bethesda met en avant certaines Créations disponibles gratuitement.