Starfield : extension Shattered Space, Creation Kit, 60 fps, enfin des nouvelles rassurantes ?

Attendu comme le renouveau de Bethesda Softworks, Starfield aura finalement été un pétard mouillé. Le jeu de rôle et d'action dans l'espace a été très critiqué à son lancement et le titre est déserté par les joueurs, ils n'étaient qu'un peu plus de 5 000 hier sur Steam. Mais, dans les prochains mois, les choses devraient évoluer.

Le directeur du jeu Todd Howard s'est longuement entretenu avec Kinda Funny Games à l'occasion d'un podcast, l'occasion pour lui de revenir sur certains points et rassurer les joueurs. L'extension Shattered Space est désormais attendue pour la fin d'année 2024, il faudra donc encore attendre quelques mois avant de découvrir ce contenu additionnel payant, mais dès cette semaine, Bethesda devrait dévoiler une mise à jour majeure pour Starfield, qui rajoutera des fonctionnalités très demandées, dont des cartes des villes et davantage d'options de construction. La mise à jour devrait arriver d'abord sur PC via Steam en bêta, avant d'être publiée pour tous les joueurs quelques semaines plus tard.

Autre élément très attendu par certains fans, le Creation Kit devait arriver en début d'année. L'outil pour créer des mods sur PC et Xbox Series X|S n'est pas encore disponible, du moins pour tous. Todd Howard déclare que le Creation Kit est déjà utilisé par certains créateurs, nous devrions avoir des informations « prochainement », même si aucune date de sortie n'a été dévoilée.

Enfin, le directeur du jeu a évoqué les modes d'affichage de Starfield sur Xbox Series X|S, qui devraient évoluer à l'avenir. Pour l'instant, le titre tourne à 30 fps seulement sur les consoles de Microsoft, mais Bethesda travaille sur d'autres options et réglages, très demandés par les joueurs. Les développeurs avaient préféré bloquer le framerate à 30 images par seconde pour une meilleure stabilité, mais le jeu peut afficher davantage de fps, espérons qu'avec ces nouveaux modes, les joueurs puissent enfin profiter d'un rendu à 60 fps.

Starfield n'est donc pas à enterrer tout de suite, de belles choses arrivent, reste à savoir si les joueurs auront l'envie de retourner dans l'espace. Vous pouvez acheter le jeu à partir de 62,99 € sur Amazon, Cdiscount, Fnac et Gamesplanet.